La NASA prepara la primera evacuación médica de la historia en la Estación Espacial Internacional

La NASA confirmó que se encuentra planificando el regreso anticipado de la tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional luego de que uno de sus astronautas sufriera una emergencia médica a bordo.

El anuncio fue realizado por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, durante una conferencia de prensa en la que informó que la misión no continuará hasta su fecha original de retorno, prevista para febrero.

“He llegado a la decisión de que lo mejor para nuestros astronautas es que la tripulación 11 regrese antes de su partida planificada”, señaló Isaacman, al explicar el cambio de planes.

La comunicación oficial se produjo menos de 24 horas después de que la NASA cancelara una caminata espacial programada, precisamente por el problema médico que afecta a uno de los integrantes de la misión.

Una decisión inédita en la historia de la Estación Espacial Internacional

Se trata de la primera vez que la NASA decide evacuar a una tripulación de la EEI antes de la finalización de su misión por motivos médicos, aunque todos los vuelos contemplan planes de contingencia.

Desde la agencia espacial aclararon que la medida responde a un criterio de máxima precaución y no a una situación de riesgo inmediato para el astronauta afectado.

El director médico de la NASA, James Polk, aseguró que la condición del tripulante es “estable” y que está siendo atendido por sus compañeros.

“El miembro de la tripulación no corre peligro inmediato”, indicó Polk, quien evitó brindar detalles clínicos por razones de confidencialidad médica.

Quiénes integran la tripulación 11

La tripulación 11 está compuesta por los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta japonés Kimiya Yui, de la agencia espacial JAXA, y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de Roscosmos.

El grupo llegó a la EEI el 1 de agosto de 2025 y tenía previsto regresar a la Tierra hacia finales de febrero de 2026, una vez completadas sus tareas científicas y operativas.

En noviembre de 2025, se sumaron a la estación el astronauta japonés Koichi Wakata y el astronauta estadounidense Chris Williams, a bordo de una nave Soyuz.

Isaacman confirmó que Williams permanecerá en la estación junto a la tripulación de Soyuz para garantizar la presencia continua de Estados Unidos en el laboratorio orbital.

Cancelación de caminatas espaciales y protocolos médicos

La emergencia médica llevó a la NASA a cancelar una caminata espacial que estaba prevista para el jueves, como parte de los trabajos de mantenimiento externo de la estación.

Según explicó Polk, el problema de salud “no está relacionado con la caminata espacial ni con ninguna operación específica a bordo”.

“Se trata de una condición médica asociada a los desafíos que plantea la microgravedad”, detalló el director médico, sin especificar el diagnóstico.

Los funcionarios señalaron que no será necesario aplicar medidas extraordinarias mientras se define el plan de regreso seguro a la Tierra.

Cómo será el regreso anticipado a la Tierra

La NASA informó que las próximas 48 horas serán clave para resolver los pasos logísticos del retorno de la tripulación 11, utilizando los sistemas de aterrizaje ya disponibles.

“Estamos buscando la mejor oportunidad para utilizar nuestros sitios de aterrizaje existentes”, explicó Isaacman al ser consultado sobre un eventual regreso de emergencia.

La agencia aclaró que no se forzará una ventana de vuelo insegura, dado que la condición del astronauta no requiere una evacuación inmediata.

El administrador de la NASA destacó el trabajo coordinado de los equipos médicos, técnicos y de misión para garantizar la seguridad del regreso.

Impacto en futuras misiones y continuidad en la EEI

La llegada de la tripulación 12 estaba prevista para mediados de febrero en una cápsula SpaceX Dragon, antes del regreso original de la tripulación 11.

Isaacman indicó que cualquier ajuste en ese calendario no afectará la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna desde 1972, programado para febrero de 2026.

“La EEI debe contar siempre con astronautas a bordo”, recordó la NASA, al subrayar que la presencia humana es esencial para el mantenimiento, los experimentos y la seguridad.

Aunque en el pasado se cancelaron caminatas espaciales por problemas de salud, esta es la primera vez que se activa una evacuación anticipada, marcando un precedente en la historia de la estación espacial.