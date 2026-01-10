La agencia espacial estadounidense (NASA) anunció que sus cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) volverían a la Tierra el próximo miércoles "por un problema médico". Ser{a la primera evacuación de este tipo que hace la NASA, y aunque no se aclaró la naturaleza de la enfermedad que se detectó en uno de los tripulantes, se indicó que "se encuentra estable", pero al mantener "un riesgo persistente, es aconsejable el regreso de la Crew-11". Ese grupo de tripulantes lo integran los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, la japonesa Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov.

“La NASA y SpaceX tienen previsto el regreso de la Tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional no antes de las 5 p.m., hora del este, del 14 de enero, con un amerizaje frente a la costa de California en la madrugada del 15 de enero, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de recuperación”, señaló la organización en una publicación que realizó en su cuenta oficial de X.

Jared Isaacman, director de la NASA, dijo el jueves pasado que la tripulación volvería antes de lo calculado por un problema médico, pero solo explicó, sin dar más detalles, que el astronauta afectado se encuentra estable. Luego especificó que el retorno anticipado no se debe a una emergencia, sino a una medida que se tomó como consecuencia del “riesgo persistente”.

Por su parte, Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, reconoció que se trata de “la primera vez” que realizarán “una evacuación médica controlada desde el vehículo. Así que es inusual”.

Los 4 astronautas de la Tripulación 11 de NASA-SpaceX (Michael Fincke y Zena Cardman de Estados Unidos, Kimiya Yui de Japón y Oleg Platonov de Rusia) están cumpliendo su misión desde el pasado 1 de agosto y, en teoría, su expedición duraría, aproximadamente, seis meses, por lo que deberían haber vuelto a comienzos de febrero.

Como consecuencia de lo ocurrido, funcionarios señalaron que es posible que la próxima misión estadounidense salga hacia la EEI antes de lo previsto, pero no dieron más detalles al respecto.

Isaacman declaró a comienzos de diciembre del año pasado que “Estados Unidos regresará a la Luna antes que nuestro gran rival, y estableceremos allí una presencia sostenible”. Curiosamente, en abril, el directivo había dicho que priorizaría el envío de astronautas a Marte, pero luego cambió de opinión y eligió como el destino más inmediato la Luna.

