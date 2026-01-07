La NASA prepara la misión DAVINCI para regresar a Venus a comienzos del 2030

La NASA proyecta la misión “Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging” (DAVINCI, por sus siglas en inglés) que realizará sobrevuelos y aterrizará en la superficie de Venus, el planeta más caliente del sistema solar, y centrará su investigación en una zona llamada ‘Alpha Regio’ a comienzos del 2030.

El terreno del planeta, es conocido como 'tesela' por su apariencia similar a las escarpadas montañas de la Tierra, aunque es más irregular y desordenado. Los científicos que participarán en el proceso de exploración esperan determinar si las “teselas venusianas”, se originaron por medio de procesos tectónicos similares a las montañas y ciertos volcanes que se forman en el planeta Tierra.

Será la primera misión del siglo XXI en mapear su topografía y explorar el área en detalle, a través de un sonda espacial que descenderá la atmósfera venusiana para tomar mediciones directas y capturar imágenes de alta resolución.

El dispositivo no tripulado de la agencia espacial estadounidense analizará la composición atmosférica,medirá gases nobles y estudiará las tierras altas de Venus. Uno de los principales objetivos planteados en la misión DAVINCI, es la recopilación de nuevos datos que puedan contribuir en la obtención de precisiones acerca de la trayectoria evolutiva de segundo planeta desde el Sol y considerado también como “gemelo” de la Tierra, por la similitud respecto al tamaño de cada uno.

El administrador asociado de ciencia de la NASA, Thomas Zurbuchen, destacó: “Utilizando tecnologías de vanguardia que la NASA ha desarrollado y perfeccionado durante muchos años de misiones y programas de tecnología, estamos marcando el comienzo de una nueva década de Venus para comprender cómo un planeta similar a la Tierra puede convertirse en un invernadero”.

Las tomas mejoradas le posibilitará a la NASA lograr una “vista más detallada, jamás vista” y aspiran a detectar pequeñas características de Venus como rocas y ríos y barrancos por primera vez en la historia.

“Estamos acelerando nuestro programa de ciencia planetaria con una intensa exploración de un mundo que la NASA no ha visitado en más de 30 años”, señaló Thomas Zurbuchen en un artículo publicado en el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

Qué son las “teselas venusianas” y qué características tiene su superficie

Las “teselas venusianas” son regiones montañosas y altamente deformadas en la superficie de Venus, cubriendo aproximadamente el 8-10% del planeta, y son consideradas sus "continentes" primitivos, formadas por procesos tectónicos antiguos y volcánicos que las hacen más antiguas que las llanuras circundantes.

Las teselas son regiones de terreno muy deformado en Venus que se caracterizan por su terreno arrugado y corrugado, que se forma cuando una capa relativamente delgada pero fuerte de material, se forma sobre una capa débil capaz de fluir y conveccionar vigorosamente

