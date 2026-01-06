China puede ralentizar la rotación de la Tierra con un llenado de Las Tres Gargantas

Un estudio de la NASA, señala que la gigantesca presa de Las Tres Gargantas situada en China y construida en 2012 en la provincia de Hubei, ralentizó la rotación de la Tierra. Es una maravilla de la ingeniería moderna, ubicada en el centro del gigante asiático que interrumpe el paso del río Yangtsé. Es el más largo del continente, generando más electricidad que cualquier central hidroeléctrica en el planeta.Si una sola represa entra en las cuentas del eje de la Tierra, el impacto acumulado de miles de obras y el cambio climático que genera variaciones incesantes, lo ha convertido en una problemática actual y ha dejado de ser un problema lejano.

La atmósfera, las corrientes oceánicas o episodios intensos de El Niño , ya provocan cambios significativos en la duración del día y en la posición del eje.

El geofísico e integrante del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia espacial estadounidense, Benjamin Fong Chao, aseguró que “provocaron un pequeño pero perceptible cambio en la rotación de la Tierra, como resultado del cual el día se adelantó en 0,06 microsegundos y el eje se desplazó unos 2 centímetros”.

Las sospechas sobre la influencia de la presa de Las Tres Gargantas ubicada en China sobre la rotación de la Tierra comenzaron en 2005, después de una investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio que investigó los efectos del terremoto y tsunami del océano Índico de 2004.

La estructura colosal de ingeniería china: la presa de Las Tres Gargantas

El río Yangtsé es el tercero del mundo en longitud, por detrás del Amazonas y el Nilo. El imponente embalse contiene un 42 mil millones de toneladas de agua cuando se encuentra en su capacidad máxima de llenado (10 billones de galones).

Esta estructura colosal de ingeniería, es capaz de retener hasta 40 kilómetros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo: 40 billones de litros. Una masa gigantesca que, como advirtió la NASA hace más de 25 años atrás y se evaluó más tarde, de llenarse podría influir de forma calculable en la rotación de nuestro planeta.

Sus dimensiones son colosales, tiene más de dos kilómetros de largo y 182 metros de alto. Basta decir, que se necesitaron 510.000 toneladas de acero para construirla y a través de 34 generadores, sustenta a la mayor parte del territorio chino.

La presa de Las Tres Gargantas

El río Yangtsé o también denominado como “río Azul”, drena una cuenca de casi dos millones de kilómetros cuadrados, alimentando de agua el 40% del territorio chino. En el curso medio del río hay tres desfiladeros naturales llamados Qutang, Wu y Xiling: las Tres Gargantas.

