China inauguró y abrió al tráfico el puente más alto del mundo, de 625 metros altura

El puente colgante de 625 metros sobre el Gran Cañón de Huajiang, situado en la montañosa región meridional de Guizhou, China, se abrió al tráfico el último domingo y la prensa local afirmó que “es el más alto del mundo”-

Su construcción concluyó con una hazaña de ingeniería, rompió un nuevo récord mundial y requirió tres años de obras, según autoridades oficiales y medios estatales chinos. El diario hongkonés, South China Morning Post, señaló que la provincia del país asiático alberga casi la mitad de las cien pasarelas de mayor altura a nivel mundial debido a su escarpada orografía.

No sólo desplaza al Puente Duge, también llamado Beipanjiang, que ostentaba el liderazgo del ranking con 565 metros de desnivel. Sino que, además supera al Puente Siduhe para el tránsito vehicular de 496 metros de alto y 1.222 metros de largo que cruza el valle del río Sidu en la provincia de Hubei.

En las últimas décadas China ha invertido de manera masiva en grandes obras de infraestructura, en un periodo de rápida expansión económica y urbana. De acuerdo a la agencia Xinhua, casi la mitad de los cien puentes más altos del mundo se localizan en la provincia de Guizhou.

El puente colgante más alto del mundo en Guizhou, China

La longitud combinada de los puentes existentes y en construcción de Guizhou supera actualmente los 5.400 kilómetros, una distancia casi igual al recorrido de norte a sur del territorio del gigante asiático.

“El nuevo puente, que mejorará en gran medida la conectividad regional, es un proyecto emblemático que demuestra la innovación de China”, aseguró Zhang Yin, jefa del departamento de transporte provincial.

El puente más grande del mundo cruza el valle Huajiang conocido como “la gran grieta”

La edificación se ubica en una zona geográfica denominada "la grieta de la Tierra" y cuenta con una estructura de 2.890 metros de largo. Se trata de la última incorporación a la red de infraestructura en rápida expansión de la segunda mayor economía del mundo.

El nuevo puente colgante más grande del mundo tiene una longitud de 2,89 kilómetros y permitirá reducir de las actuales dos horas a tan sólo unos minutos para cruzar el valle conocido como “la gran grieta del mundo”, por su gran profundidad.

La principal porción de la estructura del viaducto del Gran Cañón de Huajiang de 1.420 metros de longitud, consta de 93 secciones de vigas de acero con un peso total de unas 22.000 toneladas, el triple que la Torre Eiffel.

El puente más alto del mundo en China: Gran Cañón de Huajiang

El jefe del Departamento de Transporte Provincial de Guizhou, Zhan Yin, precisó que “la apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”.

Imágenes de drones transmitidas en vivo por la prensa estatal mostraron vehículos cruzando la enorme estructura, cuyas torres de apoyo azules aparecían en parte envueltas por nubes. Ingenieros, autoridades y multitud de curiosos se reunieron en el puente más alto del mundo para la ceremonia que dio inicio a la puesta en operación de la obra.

El desfiladero sobre el que se alza el puente colgante más grande del mundo, forma parte del sistema montañoso y kárstico del suroeste chino, una región de profundos valles y gargantas por donde corre el río Beipan. El enclave está en la provincia de Guizhou, en el condado de Zhenfeng.

