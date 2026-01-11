La NASA advierte que en 50 años habría regiones del planeta donde ya no se podría vivir

Un informe elaborado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) volvió a encender las alarmas sobre el impacto del cambio climático a escala global. Según el organismo, el aumento sostenido de las temperaturas y de la humedad podría hacer que determinadas zonas del planeta resulten incompatibles con la vida humana hacia mediados de este siglo.

La investigación se basa en el análisis de datos satelitales recopilados durante décadas y en modelos climáticos que proyectan escenarios futuros. El foco del estudio está puesto en la combinación extrema de calor y humedad, un factor que, según los científicos, representa uno de los mayores riesgos para la salud humana.

El indicador clave utilizado por la NASA es la llamada temperatura de bulbo húmedo, una medición que no solo contempla la temperatura del aire, sino también el nivel de humedad. Este valor refleja la capacidad del cuerpo humano para regular su temperatura mediante la transpiración.

Cuando la temperatura de bulbo húmedo supera los 35 grados Celsius durante períodos prolongados, el cuerpo deja de poder enfriarse de manera eficaz, incluso en personas jóvenes y sanas. En esas condiciones, la exposición al aire libre puede volverse letal en pocas horas.

De acuerdo con el informe, si las tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen, algunas regiones del mundo podrían alcanzar ese umbral crítico entre los próximos 30 y 50 años, es decir, hacia el año 2070.

Una de las áreas más vulnerables identificadas es el sur de Asia, una región densamente poblada donde viven cientos de millones de personas. Los modelos climáticos indican que países como India, Pakistán y Bangladesh podrían enfrentar episodios recurrentes de calor extremo combinados con altos niveles de humedad.

También aparecen en la lista el Golfo Pérsico y la zona del Mar Rojo, donde las temperaturas ya se encuentran entre las más elevadas del planeta. En estos territorios, el calentamiento adicional previsto podría hacer que las condiciones superen los límites fisiológicos de tolerancia humana.

El informe menciona además a partes de China, el sudeste asiático y Brasil, regiones que, aunque presentan escenarios más variables, muestran una tendencia creciente hacia eventos de calor extremo cada vez más frecuentes e intensos.

En el caso de América del Sur, los científicos advierten que factores como la deforestación, la urbanización acelerada y el uso intensivo de los recursos naturales podrían agravar los efectos del calentamiento global en zonas ya sensibles.

Desde la NASA subrayan que estos escenarios no son inevitables, pero dependen en gran medida de las decisiones que se tomen en las próximas décadas en materia de políticas ambientales, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.

El organismo recuerda que el cambio climático no es un fenómeno futuro, sino un proceso en curso que ya está afectando a millones de personas a través de olas de calor más intensas, sequías prolongadas y eventos meteorológicos extremos.

Los científicos coinciden en que limitar el aumento de la temperatura global y proteger los ecosistemas naturales será clave para evitar que amplias regiones del planeta se conviertan en zonas inhabitables.

