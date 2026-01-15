Durante el verano y los días de elevadas temperaturas, el organismo pierde líquidos de manera constante a través del sudor y la respiración, incluso sin realizar actividad física. Por ese motivo, es fundamental beber agua todos los días para prevenir la deshidratación y los golpes de calor, dos cuadros frecuentes en esta época del año.

Según el sitio especializado Mayo Clinic, existe una cantidad diaria recomendada de agua para que el cuerpo funcione correctamente. En ese sentido, es necesario reponer el agua que se pierde mediante el consumo de bebidas y alimentos con alto contenido de agua.

Botiquín de viaje para las vacaciones: que llevar si vas a la playa, la montaña o la selva | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuánta agua hay que tomar por día

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos establecieron las siguientes recomendaciones diarias:

-Aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos al día para los hombres

-Aproximadamente 11,5 tazas (2,7 litros) de líquidos al día para las mujeres

En este marco, cerca del 20 % del consumo diario de líquidos suele provenir de los alimentos, mientras que el resto se obtiene a través de las bebidas. Por su parte, la Universidad de Navarra señala que, si en condiciones normales se recomienda beber entre 1,5 y 2 litros de agua por día, durante el verano es conveniente aumentar esa ingesta hasta los 2,5 litros. Factores como la temperatura ambiente, la humedad y el ejercicio físico influyen directamente en las necesidades diarias de hidratación.

Más de 80 minutos de Luna roja: Argentina será testigo de uno de los eclipses más impactantes del año | Perfil

¿Solo hay que tomar agua para mantenerse hidratado?

De acuerdo con el sitio especializado, la alimentación también cumple un rol clave en la hidratación. Muchas frutas y verduras, como la sandía y la espinaca, están compuestas casi en su totalidad por agua.

Asimismo, bebidas como la leche, los jugos y los tés de hierbas contienen un alto porcentaje de agua. Incluso el café y las bebidas gaseosas, pese a su contenido de cafeína, también contribuyen al consumo diario de líquidos.

Cómo saber si estás tomando suficiente agua

El consumo de líquidos suele ser adecuado cuando:

-Rara vez se siente sed

-La orina es incolora o de color amarillo claro

Para evitar la deshidratación y asegurar que el cuerpo reciba el agua que necesita, se recomienda beber líquidos en los siguientes momentos:

-Con cada comida y entre comidas

-Antes, durante y después de hacer ejercicio

-Cuando aparece la sensación de sed