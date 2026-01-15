Más de 80 minutos de Luna roja: Argentina será testigo de uno de los eclipses más impactantes del año

El cielo nocturno ofrecerá un espectáculo poco habitual durante los primeros días de marzo de 2026. Un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre, teñirá de tonos rojizos a la Luna llena durante más de una hora y será visible con gran nitidez desde gran parte del territorio argentino.

Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

El evento se destaca no solo por su impacto visual, sino también por su duración excepcional. La fase en la que la Luna permanecerá completamente cubierta por la sombra de la Tierra se extenderá hasta 82 minutos, una marca poco frecuente en este tipo de fenómenos y una de las más prolongadas previstas para los próximos años.

Cómo se produce el fenómeno de la Luna de Sangre

El eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera casi perfecta. En ese momento, el satélite natural atraviesa la región más oscura de la sombra terrestre, llamada umbra, y deja de recibir luz solar directa.

Sin embargo, la Luna no desaparece del cielo. La atmósfera terrestre actúa como un filtro natural que desvía parte de la luz solar hacia el satélite. En ese proceso, predominan los tonos rojizos y anaranjados, que son los que logran atravesar la atmósfera con mayor facilidad. El resultado es una Luna que adquiere un color intenso y variable, que puede ir del rojo oscuro al cobre, según las condiciones ambientales.

Por qué el eclipse de marzo de 2026 será especial

Además de su extensa fase total, este eclipse se caracterizará por una larga duración total, que incluirá etapas penumbrales y parciales antes y después del momento culminante. En conjunto, el fenómeno se desarrollará a lo largo de más de cinco horas, lo que permitirá observar su evolución completa sin apuros.

Entre los aspectos más destacados del evento se encuentran:

- Una fase de totalidad que se prolongará más de una hora

- Alta visibilidad en el hemisferio sur

- Colores intensos en la superficie lunar

- Observación segura a simple vista

Estas características convierten al eclipse en uno de los acontecimientos astronómicos más atractivos de 2026 para el público general.

Dónde se podrá ver el eclipse lunar total

El fenómeno podrá observarse desde amplias regiones del planeta, especialmente en:

- América del Sur

- América del Norte

- Oceanía

- Sectores del este asiático

En el caso de Argentina, el eclipse será visible en su totalidad desde casi todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Esto posiciona al territorio nacional como un punto privilegiado para la observación, a diferencia de otras regiones del mundo donde solo se verán fases parciales.

Horarios clave del eclipse en Argentina

Durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, los momentos más relevantes del eclipse, en horario local, serán:

- Inicio de la fase penumbral: alrededor de las 5:45

- Comienzo de la fase parcial: poco después de las 6:45

- Inicio de la totalidad: cerca de las 8:00

. Máximo del eclipse: aproximadamente a las 8:35

- Fin de la fase total: cerca de las 9:20

- Final del fenómeno: pasadas las 11:20

El punto máximo será el instante en que la Luna se muestre completamente rojiza, suspendida en el cielo matinal.

Consejos para disfrutar el eclipse lunar

Los eclipses lunares no implican riesgos para la salud visual. Aun así, algunas recomendaciones pueden mejorar la experiencia:

- Observar desde espacios abiertos con buena visibilidad del cielo

- Alejarse de zonas con alta contaminación lumínica

- Utilizar binoculares para apreciar detalles de color y textura

- Consultar el pronóstico del tiempo con anticipación

No es necesario ningún tipo de protección ocular ni equipamiento especializado.