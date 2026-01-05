Por qué 2026 tendrá 13 lunas llenas y cuándo ocurrirá la “Luna Azul”

El año 2026 se presenta como un período singular para la observación astronómica. A diferencia de la mayoría de los calendarios, que registran 12 lunas llenas, el próximo ciclo lunar contará con 13 plenilunios, un fenómeno poco frecuente que permitirá disfrutar de un espectáculo adicional en el cielo nocturno. La particularidad del año estará marcada por la presencia de una “Luna Azul”, es decir, dos lunas llenas dentro de un mismo mes.

Último estallido de las Dracónidas: un espectáculo astronómico que no volverá hasta 2078

Por qué en 2026 habrá 13 lunas llenas

La explicación se encuentra en el ciclo sinódico de la Luna, que dura aproximadamente 29,5 días. Al ser más corto que la duración promedio de los meses del calendario gregoriano, cada dos o tres años se produce un desajuste que puede derivar en dos lunas llenas en un mismo mes o, como en este caso, en un total anual de trece fases completas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este ajuste natural del calendario lunar no altera el comportamiento del satélite, pero sí modifica la manera en que se distribuyen las lunas llenas a lo largo del año, generando oportunidades adicionales para la observación y la fotografía astronómica.

Abril, el mes de la “Luna Azul”

Dentro del calendario de lunas llenas 2026, abril será el mes más destacado. Allí se producirá el fenómeno conocido como “Luna Azul”, un término popular que no alude al color del satélite, sino a la coincidencia de dos plenilunios en un lapso de 30 días.

En 2026, la primera luna llena de abril ocurrirá el día 1, mientras que la segunda se registrará el 30 de abril, cerrando el mes con un evento doble que atraerá tanto a aficionados como a observadores experimentados.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

Superlunas y observación astronómica

Además de la Luna Azul, el calendario lunar de 2026 incluirá lunas llenas que se producirán cuando el satélite se encuentre relativamente cerca de la Tierra, lo que suele conocerse como superlunas. En estos casos, la Luna puede verse ligeramente más grande y brillante, especialmente durante los meses finales del año, cuando el cielo despejado favorece la observación.

Aunque la luna llena puede apreciarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios básicos permite distinguir con mayor detalle los cráteres, mares y relieves de la superficie lunar.

Calendario completo de lunas llenas 2026

Estas son las fechas confirmadas en las que la Luna alcanzará su fase llena a lo largo del año:

- Enero: 3

- Febrero: 1

- Marzo: 3

- Abril: 1 y 30 (doble luna llena – Luna Azul)

- Mayo: 30

- Junio: 29

- Julio: 28

- Agosto: 27

- Septiembre: 25

- Octubre: 25

- Noviembre: 24

- Diciembre: 24

Con este cronograma, 2026 garantizará que cada cuatro semanas el cielo nocturno ofrezca un espectáculo natural accesible para todo público, consolidándose como un año especialmente atractivo para quienes disfrutan de la astronomía y de los fenómenos celestes.