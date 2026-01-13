Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse lunar total

Uno de los fenómenos astronómicos más impactantes del calendario 2026 está a punto de ocurrir y Argentina será uno de los mejores lugares del planeta para apreciarlo. Entre la noche del 2 y la madrugada del 4 de marzo, se producirá un eclipse lunar total, conocido popularmente como “luna roja” o “luna de sangre”, un evento poco frecuente que podrá observarse a simple vista y sin riesgos.

Durante aproximadamente 80 minutos, la Luna adquirirá tonalidades rojizas, cobrizas y anaranjadas, en un espectáculo que captará la atención tanto de astrónomos como de observadores ocasionales.

Qué es la “luna de sangre” y por qué se produce

La llamada “luna de sangre” ocurre cuando la Luna entra por completo en la sombra de la Tierra, un fenómeno conocido como eclipse lunar total. A diferencia de los eclipses solares, en este caso la Luna no desaparece del cielo.

El color rojizo se explica por un efecto atmosférico: la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dispersando los tonos azules y permitiendo que solo los tonos rojos y anaranjados se desvíen y se proyecten sobre la superficie lunar. Es el mismo fenómeno óptico que produce los amaneceres y atardeceres intensamente rojizos.

Desde dónde se podrá ver el eclipse lunar total de marzo 2026

El eclipse será visible en amplias regiones del planeta, incluyendo América del Norte y del Sur, el océano Pacífico, Asia y Oceanía. Sin embargo, Argentina tendrá una ubicación privilegiada, ya que el fenómeno podrá observarse en todas sus fases: penumbral, parcial y total.

De acuerdo con estimaciones astronómicas, solo el 2% de la población mundial podrá seguir el eclipse completo de principio a fin. En contraste, cerca del 31% de los habitantes del planeta podrá ver al menos la fase total. Argentina se encuentra dentro del grupo de países donde la observación será plena y sin interrupciones.

Cuánto durará la luna roja y cuándo será el momento clave

El punto máximo del eclipse lunar total se extenderá por alrededor de una hora y veinte minutos, aunque el evento completo —desde el inicio de la fase penumbral hasta el final— abarcará varias horas.

El mejor momento para observar la luna roja será durante la fase total, cuando la Luna alcance su color más intenso. La visibilidad dependerá de las condiciones climáticas, pero no se requiere ningún equipamiento especial.

Cómo observar la luna roja de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse directamente, sin filtros ni protección ocular.

Para una mejor experiencia, los especialistas recomiendan:

- Elegir un lugar con cielo despejado

- Alejarse de fuentes de contaminación lumínica

- Buscar espacios abiertos con buena visibilidad del horizonte

Consejos para fotografiar la luna de sangre

Quienes deseen capturar el fenómeno con su celular o cámara pueden seguir algunas recomendaciones básicas:

- Activar el modo nocturno en el teléfono

- Utilizar un trípode para evitar movimientos

- Ajustar el enfoque manual si es posible

- Emplear lentes con zoom o accesorios ópticos

- Reducir el brillo y la exposición para resaltar el color lunar

Incluso con equipos simples, es posible obtener imágenes impactantes del eclipse.

