Se firmó el pacto UE-Mercosur, sin Lula y con nuevos interrogantes sobre su implementación

Luego de interminables negociaciones y contramarchas, que demandaron 27 años los países del Mercosur firmaron este sábado con la Unión Europea (UE) el histórico acuerdo de libre comercio, dando forma a un mercado de más 700 millones de personas que promete un avance crucial en el comercio mundial. Con la firma de los dos bloques comienza la hora de las definiciones para su implementación: todavía falta la ratificación de la Eurocámara y también de los poderes legislativos de los países socios del Mercosur. En el medio resta saber cómo serán las salvaguardas para las controversias que surgirán, especialmente, por el ingreso de productos agrícolas a Europa en medio de una creciente tensión con los productores agropecuarios del Viejo Continente.

El pacto crea la zona de libre comercio más grandes del mundo, vinculando mercados de alto poder adquisitivo con economías emergentes ricas en recursos naturales y productos agroindustriales.

El presidente Javier Milei fue uno de los mandatarios presentes en el Gran Teatro Asunción, en Paraguay, el mismo ámbito en que se alumbró el Mercosur en marzo de 1991. El anfitrión, Santiago Peña, que además ocupa a presidencia pro-tempore del bloque, encabezó la ceremonia en la que estuvieron presentes el mandatario uruguayo Yamandú Orsi y el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en tanto que por Europa los firmantes fueron la titular de la UE, Ursula von der Leyen, el titular del Consejo Europeo Antonio Costa y el comisionado Maros Sefcovic. Luego de saludar a cada una de las personalidades presentes, Peña no omitió la ausencia del socio más importante del Mercosur que no estuvo en la escena. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, no viajó a la cumbre y en su lugar protagonizó un encuentro previo este viernes, en Río de Janeiro, donde Brasil quedó posicionado como el socio más importante para la UE.

Sin perder de vista el faltazo, Peña le mandó un saludo a Lula “que seguro lo estará viendo por televisión”. Después de la ironía destacó la importancia de la firma del acuerdo y trazó paralelismos con otros momentos importantes de la historia. “En 1991 Paraguay volvió a ser el centro de Sudamérica con la creación del Mercosur, que está a punto de cumplir los 35 años”.

“Bienvenidos sean todos a esta firma, realmente es un día histórico”, agregó el mandatario guaraní. Afirmó que el acuerdo “se asienta en buena medida en el lenguaje, la comunicación y el diálogo, que nos han hecho superar las tinieblas primigenias que antes nos separaban”.

“Sabemos que este camino fue muy largo, que nos tomó más de 25 años superar las enormes dificultades, sin embargo supimos ser pragmáticos, flexibles y trascender las diferencias coyunturales y los intereses mezquinos para alcanzar un equilibrio adecuado”, aseguró el paraguayo.

Para Peña “la magnitud de este acuerdo es evidente”: destacó que el Mercosur y la Unión Europea “representan cerca de 800 millones de personas y concentran un Producto Bruto Interno superior a los 25 billones de dólares”. Remarcó que se trata de “el mayor compromiso comercial jamás negociado por el Mercosur y uno de los más relevantes celebrados por la Unión Europea”.

En un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y comerciales, Peña sostuvo que este paso “envía una señal clara a favor del comercio internacional como factor de cooperación y crecimiento”.“No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido amigo, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, expresó. Von der Leyen, afirmó que la Unión Europea y el Mercosur optan por “el comercio justo por sobre los aranceles”. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, puso el acento en el valor político y simbólico del entendimiento alcanzado tras más de dos décadas de negociaciones.

La próxima escala: cumbre UE-India

Úrsula Von der Leyen y Antonio Costa mantuvieron una agenda desdoblada durante este fin de semana. El viernes viajaron a Río para demostrar que Brasil es un socio privilegiado dentro del acuerdo de la UE con el Mercosur. Este sábado se trasladaron a Asunción para concretar la firma de los dos bloques, pero dentro de 10 días viajarán a otra punta del planeta. El 27 de enero estarán en Nueva Delhi para participar de la 16.ª cumbre UE-India. Se reunirán en Nueva Delhi con el primer ministro de la India, Narendra Modi, en una cumbre destinada a impulsar la asociación estratégica y a seguir reforzando la colaboración en seguridad y defensa, anunció la UE en un comunicado. Costa y Von der Leyen participarán también, como invitados de honor, en las celebraciones del Día de la República , en el 77.º aniversario de la independencia del país.