ATE rechazó la paritaria del Gobierno: cuestionó el 2% de aumento y el bono de $50.000

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la propuesta salarial del Gobierno para la Administración Pública Nacional, que contempla un aumento del 2% para diciembre y el pago de un bono extraordinario, por única vez, de 50.000 pesos. La oferta fue aceptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio mayoritario del sector, pero generó un fuerte rechazo por parte del sindicato que conduce Rodolfo Aguiar.

“El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”, expresó Aguiar en un comunicado difundido tras la reunión paritaria. El dirigente sostuvo que la propuesta consolida la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Según ATE, los salarios del sector quedaron muy por detrás de la inflación. “En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos cuatro salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, afirmó el secretario general del gremio.

Las críticas también estuvieron dirigidas a UPCN, que avaló el acuerdo con el Ejecutivo. “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos”, señaló Aguiar. Y agregó: “A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra”.

Desde ATE advirtieron que el acuerdo se da en un contexto económico adverso y anticiparon un escenario de conflictividad. “Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, remarcó el sindicato.

En ese marco, la conducción de ATE anunció que convocará a sus instancias orgánicas para definir un plan de acción. “Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”, adelantó Aguiar.

El gremio respaldó su postura con datos oficiales. Indicó que los incrementos salariales de los últimos 12 meses “quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación”, y citó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que proyecta una suba de precios del 2,2% para diciembre.

De acuerdo a ese informe, ATE calculó que 2025 podría cerrar con una inflación acumulada del 30,7%, frente a una paritaria anual del 17,1%, lo que implica una diferencia de 13,6 puntos. Además, sostuvo que desde la asunción del presidente Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales ya supera el 42,2%.

