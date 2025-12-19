Trabajo: 7 de cada 10 trabajadores jóvenes son informales

El porcentaje de informalidad laboral afecta con mayor intensidad a los jóvenes que al resto de los grupos etarios. En el segundo segundo trimestre de 2025, la tasa llegaba al 67%, lo que implica que casi 7 de cada 10 trabajadores con edades entre los 16 y los 24 años se encontraron en la informalidad, según un informe coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, y elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Carlos Rodríguez: "Como estamos ahora, el desempleo y la informalidad están en las puertas de explotar"

En el tercer trimestre, el 43,3% del total de los trabajadores se encontró en la informalidad de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC). Esto significa que 4 de cada 10 trabajadores tienen empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, ya sea laboral, impositiva o de la seguridad social. Los trabajadores de entre 45 y 64 años (60 años en el caso de las mujeres) son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja (34,6%). Le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (42,9%) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (53,1%).

A mayor educación menor informalidad

El informe también refleja que la incidencia de la informalidad es menor entre quienes tienen mayor nivel educativo. La tasa entre los trabajadores con nivel educativo universitario en el segundo trimestre de 2025 fue del 17,8%; 25,3 puntos porcentuales adicionales (43%) fue la tasa entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 65,1% entre los trabajadores que no completaron la educación media. Se desprende, entonces, que los trabajadores con menor formación experimentan, aproximadamente, una probabilidad de ser informales 4 veces más elevada que la que experimentan los de mayor nivel educativo.

La tasa de informalidad femenina supera a la masculina en casi todos los grupos etarios, con excepción del tramo de edad entre 16 y 24 años. Cuando se combinan ambos atributos se observa que son los hombres jóvenes quienes exhiben la tasa de informalidad promedio más elevada, del 67,3%. En el otro extremo, los hombres de 45 a 65 años registran la tasa de informalidad más baja de todos estos grupos (33,7%).

El desempleo se redujo al 6,6% durante el tercer trimestre

La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Frente al trimestre previo, la desocupación bajó un punto porcentual, desde el 7,6%, detalló el informe de Mercado de Trabajo basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

“Muy positivos los datos de empleo publicados recién. 240.000 nuevos empleos (en los 31 aglomerados urbanos) respecto a un año atrás, y tasa de desempleo que baja a 6,6% (año pasado, mismo trimestre era 6,9%). Y todo esto en medio del ruido kuka. Felicitaciones al equipo económico!”, dijo el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.

El INDEC publicó que el nivel de ocupados creció 1,8% interanual (i.a.) y la cantidad de desocupados disminuyó 3,6%. Según la EPH, el empleo asalariado formal se mantuvo estable (+0,1% i.a.), dejando de caer tras cuatro trimestres consecutivos de bajas.