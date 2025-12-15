La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires durante el segundo trimestre afectó a 107.000 personas, es decir al 6,3% de la población económicamente activa (PEA), de acuerdo con un informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Este dato implica una caída frente al 7,7% registrado en el segundo trimestre de 2025. En la variación interanual el desempleo se mantuvo estable, con la mismo porcentaje de población desocupada (6,3%).

El desempleo mostró una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025, luego de haber alcanzado a 132.000 personas sin trabajo, equivalentes al 7,7% de la PEA, en ese período.

Furlán: “Lo que está sucediendo es el inicio de un proceso de destrucción del empleo"

La población económicamente activa en CABA se ubicó en 1.698.500​ personas, de las cuales unas 1.591.000​ se encuentran ocupadas y, de éstas el 72,6% trabaja en condición asalariada.

Del total de asalariados, el 72,7% cuenta con una cobertura jubilatoria, lo cual implica que uno de cada cuatro integrantes de la población asalariada (27,3%) los empleadores no le efectúan descuentos jubilatorios.

En términos interanuales, los niveles de actividad y empleo se mantuvieron sin grandes variaciones en las comparaciones interanuales. La tasa de actividad mostró una leve mejora, al subir de 54,2% a 55,0%, mientras que la tasa de empleo avanzó de 50,8% a 51,6%.

Por edad, las tasas de actividad más bajas se registran en los extremos: 27,4% entre los jóvenes de hasta 24 años y 24,4% en mayores de 65. El mayor nivel se observa entre los 25 y 49 años, con una tasa del 93,1%.

Más desempleo en mujeres y en la zona sur de CABA

El informe remarcó que “las mujeres están más afectadas por el fenómeno de la desocupación: su tasa asciende a 7,4%, mientras que la masculina es de 5,2%”. En cifras absolutas, las mujeres representan el 57,8% de quienes se encuentran sin empleo en la ciudad, es decir, casi seis de cada diez desocupados.

También se observaron diferencias territoriales, ya que la Zona Sur registró una tasa de 7,4%, superior al promedio general de la Ciudad. En ese sentido, los habitantes de las Zonas Norte y Centro presentan mejores indicadores laborales, con tasas de actividad del 64,6% y 65,0%, y de empleo del 60,6% y 61,2%, frente a los valores más bajos observados en la Zona Sur, advirtió el informe.

FN