Mundial 2026: el Gobierno financiará la transmisión con publicidad y niega acuerdo con "Chiqui" Tapia

El gobierno de Javier Milei anunció este lunes a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y mediante redes sociales, que Radio Televisión Argentina (RTA) transmitirá los partidos de la Selección Argentina de Fútbol por la TV Pública y Radio Nacional durante la Copa del Mundo 2026.

Desde el Gobierno rechazaron de plano haber alcanzado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, entidad que en las últimas semanas viene siendo cuestionada desde distintos sectores mediáticos y judiciales. Al mismo tiempo, destacaron que la transmisión de los encuentros no implicará el uso de fondos provenientes de impuestos.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026”, señaló Adorni en un mensaje publicado en X. Y agregó: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los contribuyentes. Para todos, sin usar la plata de todos”.

Según explicaron fuentes oficiales a este medio, el acuerdo comercial fue alcanzado con la empresa Torneos y Competencias, actual titular de los derechos de transmisión. El objetivo central del Ejecutivo es que, a partir de lo recaudado por publicidad, RTA pueda cubrir el costo del convenio sin necesidad de erogar recursos del Estado nacional.

En principio, el entendimiento alcanzado habilita exclusivamente la transmisión de los partidos de la Selección Argentina, conducida por Lionel Messi, por lo que no se emitirán otros encuentros del Mundial 2026 a través de la pantalla pública tal como ha ocurrido en otras citas mundialistas.

El acuerdo permite que todos los partidos del seleccionado nacional sean transmitidos por la TV Pública, Radio Nacional y las plataformas digitales de los medios públicos. “Es una gran oportunidad comercial y de ahorro para RTA”, aseguraron desde el entorno oficial.

El convenio contó además con el visto bueno de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para avanzar con la televisación del evento deportivo más convocante del planeta.

El anuncio se da en medio de las tensiones existentes entre la Casa Rosada y la AFA, particularmente con su titular Claudio Tapia, quien es señalado por presuntos escándalos de corrupción, desvíos y manejos irregulares de fondos.

En el marco de la catarata de denuncias que pesan sobre Tapia y su principal aliado, Pablo Toviggino, RTA, que quedó bajo la órbita de Javier Lanari tras los cambios en el organigrama del Ejecutivo, avanzó en un acuerdo que no la convierte en propietaria de los derechos de transmisión, como ocurrió históricamente, pero que sí la habilita a emitir los partidos del seleccionado argentino.

Aún no está definido cuál será el porcentaje de ingresos publicitarios que quedará en manos de RTA y cuánto corresponderá a las empresas titulares de los derechos. Tampoco hay precisiones respecto del equipo periodístico, los relatores ni la conducción artística de las transmisiones, decisiones que quedarán bajo la órbita de Lanari.