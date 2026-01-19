Las fake news del gobierno por su obsesión contra Perfil (y el periodismo)

La buena noticia de este 19 de enero para todos los argentinos, que la Televisión Pública y Radio Nacional van a transmitir todos los partidos del Mundial 2026, como se hizo en las últimas décadas, volvió a poner a PERFIL en la mira del gobierno nacional.

El Jefe de Gabinete y ex vocero presidencial Manuel Adorni, con el consecuente retuit del presidente Javier Milei, publicó una captura de un viejo título de una noticia que Perfil publicó en agosto pasado. Aquella nota reflejaba que el gobierno nacional había decidido no invertir en la contratación de los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol de 2026, por primera vez en 52 años. Eran momentos de motosierra a full y varios medios se hicieron eco de una decisión que finalmente no se tomó.

En la publicación de este enero que realizó Adorni en sus redes sociales, omite deliberadamente un punto clave de aquella publicación: la fecha, agosto de 2025. Visto como lo presenta, y con la única palabra que tanto le gusta para cerrar cualquier diálogo e imponer su posición, “fin”, parece que fuera un invento de Perfil la información publicada en aquel entonces o que haya sido una publicación de hoy.

Pero Perfil publicó tanto aquella vez que la motosierra iba a llegar a la transmisión de los partidos, como este lunes, que se confirma que los medios públicos van a trasmitir un evento tan importante para el público argentino como lo es el Mundial de fútbol.

En su afán por desprestigiar a este medio y a los medios en general, Adorni y Milei hacen un recorte de la realidad para instalar otra fake news, típico modus operandi de un gobierno que usa y abusa de la desinformación en redes sociales, para mentirle a la gente, como cuando subió una foto de Javier Milei saludando a un brigadista que controla el fuego en el sur realizada con IA, entre otras tantas otras.

Esas fake news, las operaciones políticas o las mentiras deliberadas son algo que los periodistas de Perfil nos hemos juramentado combatir desde que elegimos esta profesión y que nuestros lectores reconocen cada vez que nos eligen para informarse. Con ellos es nuestro compromiso.