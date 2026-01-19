Más de 90 familias de Comodoro Rivadavia vivieron horas dramáticas durante la madrugada de este domingo, cuando un fuerte movimiento del terreno obligó a evacuar viviendas en la zona norte de la ciudad. El fenómeno, registrado alrededor de las 00:15, fue atribuido a un nuevo desplazamiento del cerro Hermitte y tuvo como principales áreas afectadas a los barrios Sismográfica y El Marquesado.

El episodio se desarrolló de manera repentina y estuvo acompañado por un corte generalizado de energía eléctrica, que dejó a los vecinos sin luz. En medio de la oscuridad, muchas familias tuvieron que abandonar sus casas, ante el temor de derrumbes mayores.

Según los testimonios de los vecinos, varias viviendas sufrieron daños estructurales severos. Las viviendas registraron grietas que atravesaron paredes y pisos, desprendimientos de muros, techos colapsados y hundimientos en los cimientos, que dejaron a numerosas casas en condiciones inhabitables. “Mi casa se abrió por la mitad”, contó uno de los vecinos evacuados.

Jorge Skolaris, vecino de Comodoro Rivadavia, describió el calvario que atraviesan cientos de familias tras la evacuación forzada de barrios enteros por el impacto del desplazamiento del cerro Hermitte.

“Perdimos todo, igual que muchas familias. Tuvimos que abandonar nuestras casas, no quedó nada”, contó Skolaris al aire de TN, al relatar la magnitud del desastre el domingo por la noche. Según explicó, la situación en la zona afectada sigue siendo crítica, con amplios sectores sin luz ni servicios básicos. “Fue un desastre, pero con suerte porque no tenemos que lamentar víctimas”, agregó.

Ante las casas partidas y las montañas de escombros, familias enteras que aún no saben dónde pasarán las próximas noches. “Por ahora, las familias están distribuidas en clubes que prestaron sus instalaciones y en un hotel deportivo municipal. Otros, como mi hijo y mi hija, están en la casa de sus abuelos, pero perdieron todo”, relató Skolaris.

Lejos de ser un hecho aislado, los vecinos recordaron que desde mediados de diciembre alertaban sobre desplazamientos del suelo, un problema que se intensificó en la última semana.

A diferencia de otros fenómenos climáticos, los vecinos coinciden en que esta vez el daño es irreversible. “No es como una inundación, que baja el agua y uno vuelve. Acá no hay vuelta atrás, no se puede reconstruir ni habitar ese lugar porque es muy peligroso”, lamentó, y dijo: “Hay familias que no quieren abandonar sus casas porque temen que les roben. Es muy triste lo que estamos viviendo”.

Mientras la ayuda oficial avanza de manera limitada, la solidaridad entre vecinos se convirtió en el principal sostén para los afectados. “Nos estamos ayudando entre nosotros. Uno cuida al otro”, sostuvo Jorge. Sin embargo, no todos lograron alejarse del área de evacuación. “Un vecino dejó a su familia en el hotel, pero volvió porque tiene miedo de perder lo poco que le queda. La está pasando muy mal la gente, son 320 familias”.

El intendente de Comodoro Rivadavia calificó el movimiento del cerro Hermitte como "una catástrofe"

El intendente Othar Macharashvili brindó una conferencia de prensa en la madrugada del domingo ante el desplazamiento de suelos del cerro Hermitte que llevó a la evacuación de decenas de familias, y denominó lo ocurrido como "una catástrofe".

Sin embargo, remarcó que no se registraron víctimas fatales gracias a las tareas preventivas realizadas con anterioridad. Además, informó que el perímetro afectado permanecerá cerrado al menos por 48 horas, debido al riesgo geológico persistente.

También señaló que tanto el gobernador Ignacio “Nacho” Torres como el Estado nacional ofrecieron su apoyo, y anticipó que las ayudas serán materiales o económicas. Desde el municipio recomendaron mantener la evacuación preventiva por un mínimo de dos días, porque el terreno podría seguir en movimiento.

Especialistas explicaron que se trata de un suelo de origen marino, históricamente inestable, atravesado por una falla natural de más de 1.300 metros. De acuerdo con los informes técnicos, el proceso podría extenderse durante varias semanas, hasta que el terreno logre estabilizarse.

