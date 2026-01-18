Un deslizamiento del cerro Hermitte forzó la evacuación de más de 90 familias en Comodoro Rivadavia

En la madrugada de este domingo, más de 90 familias de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, debieron abandonar sus hogares tras registrarse un movimiento del suelo de gran magnitud en el cerro Hermitte. El fenómeno impactó principalmente en los barrios Sismográfica y El Marquesado, ubicados en el sector norte de la ciudad, y generó una situación de emergencia urbana.

El episodio ocurrió alrededor de las 00:15 y estuvo acompañado por un corte repentino del suministro eléctrico, que dejó a los vecinos a oscuras mientras el terreno continuaba cediendo. Medios locales y testimonios de los damnificados describieron escenas de alarma y evacuaciones improvisadas en plena noche.

Viviendas con daños severos

Según relataron los vecinos, varias casas sufrieron daños estructurales de consideración: grietas profundas en paredes y pisos, derrumbes parciales, hundimientos de cimientos y colapsos de muros y techos. En algunos casos, las viviendas quedaron directamente inhabitables.

“Mi casa se abrió por la mitad”, contó uno de los afectados a Clarín, reflejando la magnitud del impacto que tuvo el desplazamiento del cerro. Ante la gravedad de la situación, personal de Bomberos y Defensa Civil intervino de inmediato para asistir a las familias y evaluar los riesgos.

En una primera instancia, parte de los evacuados fue trasladada al Club Talleres. Posteriormente, el municipio dispuso la apertura del Hotel Deportivo como espacio de alojamiento temporal para las familias que no pudieron regresar a sus hogares.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, calificó el episodio como “una catástrofe”, aunque subrayó que no hubo víctimas fatales gracias a las tareas de prevención y monitoreo previas. “Estamos y vamos a estar al lado del vecino hoy y después. Debido al riesgo geológico y urbano tomamos la decisión de cerrar el perímetro por 48 horas o más, para resguardar las vidas y el patrimonio”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Medidas preventivas

Tras la exposición del jefe comunal, la Municipalidad emitió un comunicado en redes sociales recomendando la evacuación preventiva por al menos 48 horas. La medida responde a la posibilidad de que el extremo sureste de la traza afectada continúe en movimiento, lo que podría agravar los daños y poner en riesgo la seguridad de los habitantes del sector.

Macharashvili informó además que el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el Estado nacional se pusieron a disposición del municipio para brindar asistencia. Las ayudas, explicó, serán materiales o económicas según cada situación particular, y se implementarán acciones específicas para acompañar a las familias afectadas.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas, las autoridades aseguran que su prioridad es garantizar la seguridad de los vecinos y definir soluciones habitacionales para quienes perdieron sus casas o no pueden regresar a ellas por el riesgo geológico persistente.

