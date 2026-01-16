Un día después de que la Justicia de Chubut informara que estaba investigando como un posible femicidio el crimen de Valeria Schwab, la mujer que fue asesinada cuando había salido a caminar por la costanera de Comodoro Rivadavia, las autoridades señalaron que el principal sospechoso fue hallado sin vida. El resultado de las pericias genéticas serán claves para esclarecer cómo habría ocurrido el hecho.

Se trata de un hombre identificado como Jonathan Mario C., de 34 años, que tenía antecedentes penales en la provincia y había sido imputado por homicidio y robo agravado en otras causas. Medios locales indicaron que los investigadores realizaron estudios de ADN de los rastros hallados bajo las uñas del sospechoso.

Salió a caminar por la costanera en Comodoro Rivadavia y la encontraron muerta en un barranco

La causa está en manos de la fiscal María Laura Blanco y, en el marco de la investigación, el cuerpo de Jonathan Mario fue localizado en una casa donde estaba trabajando como albañil. Según se reportó, presentaba rasguños en su casa y se cree que se habría quitado la vida, hipótesis que aún continúa bajo análisis.

El portal ADN Sur consignó que el difunto también había sido denunciado en una causa por robo que fue archivada y había estado involucrado como denunciante en un expediente por abuso de armas, que terminó con una condena firme contra quien estaba imputado.

Para la familia de Valeria, el joven no habría actuado solo. Además, Jessica Schwab, hermana de la víctima, apuntó contra el estado del espacio público en el que se encontró su cadáver por falta de prevención. “No puede ser que en un lugar tan transitado no haya luz, que sea una boca de lobo, que haya espacios donde la gente se puede esconder y atacar”, afirmó al describir la zona.

El crimen de Valeria Schwab

Valeria, de 38 años, era trabajadora petrolera y también se dedicaba a vender artículos de perfumería. Tenía una vida activa, atravesada por el deporte, el movimiento cotidiano y el contacto con la naturaleza. En ese marco, era habitual que saliera a caminar por la noche por la Avenida Ducós, en la costanera de la ciudad chubutense.

Días atrás, su cuerpo fue encontrado en un barranco próximo a la zona conocida como Eureka, y su teléfono estaba a unos 200 metros de distancia. Su familia se había preocupado porque había salido a trotar a las 22 horas de este martes y pasada la medianoche no respondía los mensajes que le enviaron, algo que no era habitual.

"Valeria llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”, precisó Jessica. Por su parte, el fiscal Marcelo Cretton sostuvo en una conferencia de prensa que el caso "tenía todas las características de una muerte violenta forzada.

"Constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. La autopsia será fundamental para establecer la causa de la muerte", resaltó el funcionario judicial al sostener que la principal línea investiga era la de un posible femicidio, aunque en ese momento no se descartaban otras hipótesis.

El dolor del novio de la mujer asesinada en Comodoro Rivadavia

Para la familia de la víctima, no se trató de un accidente ni de un robo. “No fue un hecho de inseguridad común, todo indica que la interceptaron ahí”, cuando estaba por la Ruta Nacional Nº3 bordeando la costanera, sostuvieron. Por su parte, Franco, novio de Valeria, pidió que se haga justicia luego de participar activamente en el operativo de búsqueda.

“Fuimos por el Club Náutico y toda la costa. Cerca de las tres de la mañana encontramos una zapatilla. Después subimos unos escalones y ahí estaba el cuerpo”, detalló. “Recién en ese momento empezó a aparecer la policía. Buscaban desde arriba con una linterna que no alumbraba nada, pero nosotros ya habíamos encontrado la zapatilla”, lamentó.

"Es importantísimo el apoyo porque nos abandonan. Salís a la calle y no ves un patrullero, incluso a pocos metros del centro. Esto no puede pasar”, continuó en sus declaraciones. Acerca de Valeria, lamentó con un tono entrecortado: “Era una excelente persona, era el amor de mi vida. Solo queremos justicia, que esto no quede en la nada".

