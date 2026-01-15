Salió a caminar por la costanera en Comodoro Rivadavia y la encontraron muerta en un barranco

Valeria Schwab tenía 38 años, le gustaba mucho el deporte y acostumbraba a salir a caminar sola. El martes pasado fue a correr por la costa de Comodoro Rivadavia y horas después su cuerpo fue encontrado en un barranco. La mujer presentaba signos de violencia y su celular fue hallado días después, en el marco de una causa que se investiga como presunto femicidio y no tiene detenidos.

La víctima fue localizada en la mañana de este miércoles, en una zona ubicada cerca del sector conocido como Eureka. Había subido una foto en una historia de su cuenta de Instagram donde se podía observar el lugar donde habitualmente hacía actividad física, junto al sticker de una mujer haciendo yoga. Sin embargo, su familia empezó a preocuparse porque pasada la medianoche dejó de responder los mensajes y salieron a buscarla.

"Valeria llegó hasta las torres y pegó la vuelta a las 11 de la noche por el paseo del ex cementerio viejo, un lugar por donde suelen pasar ciclistas y corredores”, señaló su hermana, Jessica Schwab, en diálogo con el canal de streaming Seta TV. En ese sentido, resaltó que no cree que se haya tratado a un robo o un accidente y sostuvo que fue víctima de un crimen.

Jessica, junto a otros familiares y amigos recorrer distintos puntos de la ciudad y alertaron a la Policía de Chubut. Finalmente, el cuerpo fue ubicado cerca de la Ruta 3, bajo el cerro Chenque.

"Tenía todas las características de una muerte violenta forzada. Constatamos que el cuerpo se encontraba sin vida, con escoriaciones visibles. La autopsia será fundamental para establecer la causa de la muerte", explicó el fiscal Marcelo Cretton, a cargo de la investigación, en una conferencia de prensa. La hipótesis principal está orientada a un posible homicidio, pero no se descartan otras teorías.

La historia de Instagram que compartió la víctima cuando salió a trotar por el camino Ducós.

Por otro lado, Valeria solo llevaba su teléfono y sus auriculares cuando salió a trotar por el camino Ducós, en la costanera. No tenía billetera ni cartera, dato que refuerza que "no fue un hecho de inseguridad común", según expresó su hermana. Además, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron la colaboración de testigos que puedan aportar datos que ayuden a esclarecer el hecho.

Quién era la mujer que hallaron muerta en Comodoro Rivadavia

La víctima era trabajadora petrolera y también se dedicaba a vender artículos de perfumería, de acuerdo a lo consignado por el medio ADN Sur. "Era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

Valeria mantenía una rutina activa, le gustaba mucho hacer deportes y solía entrenar mucho. Por la noche, acostumbraba a salir a caminar, escuchar música con auriculares y disfrutar del mar. No tenía hijos y estaba en pareja, y de hecho su novio y su hermana fueron las últimas personas a las que les contestó los mensajes antes de desaparecer.

“Ella entrenaba mucho. Justo estaba manteniendo contacto con el novio y conmigo, nos mandaba mensaje de por dónde iba caminando y de pronto no nos contestó más. Entonces ahí es cuando nos preocupamos, tampoco es de tardar en responder. Que no llegara nos llamó la atención enseguida. Primero salimos por el barrio, a dar vueltas, pero no la encontramos”, contó Jessica.

Posible femicidio en Chubut: el hallazgo clave del celular

“Apareció el celular y hay que buscar al culpable o a los culpables. No puede ser que no se haya visto nada”, indicó la hermana de la víctima al portal El Comodorense. El dispositivo fue encontrado por los investigadores en el otro lado de la ruta, a unos 200 metros del lugar en el que se descubrió el cuerpo.

Ahora, el teléfono será sometido a diferentes pericias, con la intención de reconstruir cómo fueron sus últimos momentos con vida. Al mismo tiempo, el fiscal Cretton ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la continuación de las tareas de recolección de pruebas para determinar en qué circunstancias podría haber ocurrido el posible femicidio.

Este miércoles, la familia convocó a una movilizaciónen la zona de la Plaza Kompuchewe de Comodoro Rivadavia para exigir el esclarecimiento del hecho y reclamar justicia.

