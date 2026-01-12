La investigación por el asesinato de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado en un basural del barrio Manantial Sur, en Tucumán, avanza tras confirmarse que murió por golpes severos en la cabeza, que le provocaron una lesión letal. Su familia pidió que el crimen no quede impune y convocó a una marcha para pedir justicia en la causa, en la que todavía no hay ninguna persona detenida.

La víctima estudiaba enfermería en la Universidad Nacional de Tucumán y hasta hace poco tiempo había estado trabajando como moza junto a su hermano. En sus redes sociales, compartía varias fotos y videos de su vida cotidiana y de sus actividades favoritas, ya que se mostraba celebrando junto a su familia y amigos, estudiando e incluso andando en rollers.

Hallaron a una joven asesinada en un basural: qué reveló la autopsia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antonella vivía sola en una vivienda de Avenida Independencia al 3800, en San Miguel de Tucumán, a pocas cuadras de la casa familiar, donde estaban sus padres y hermanos. “Era una chica, nunca desaparecía. Siempre sabíamos de ella, el martes fue la última vez que hablamos y me había dicho que el miércoles iba a venir a comer", contó Claudia, su madre, en declaraciones al medio Contexto Tucumán.

Además, la joven era fanática de los tatuajes y tenía varios diseños en sus brazos y uno en el pecho. Esos detalles fueron los que posteriormente utilizaron los investigadores para identificar su cuerpo tras el brutal crimen.

Según explicó la mujer, había estado hablando con su hija el martes pasado por la noche, antes de su desaparición. Como el miércoles no apareció en lu casa, pensaron que se había quedado dormida porque al ir a buscarla notaron que habían quedado encendidos el aire acondicionado y la luz de su cuarto. Como no le llegaban los mensajes por Whatsapp, realizaron una denuncia para averiguar su paradero.

Al ingresar en el inmueble, sus padres descubrieron que no estaba y que además de sus celular se había llevado su cargador, lo que refuerza la hipótesis de que habria salido. “Los vecinos de enfrente dijeron que el miércoles a las 7.30 la vieron fuera del domicilio, llevaba el mismo pantalón blanco que tenía el martes. Después de eso, no la vieron más”, añadió la mujer.

El jueves, la hermana menor de Antonella, Milena, le contó la noticia de que dos mujeres que caminaban por un basural en la zona de Manantial Sur advirtieran la presencia de una bolsa con un cuerpo en su interior y dieron aviso a la Policía. En el lugar también se secuestraron elementos como sogas y cintas, que actualmente están siendo sometidos a diferentes peritajes.

El dolor de los hermanos de la joven asesinada

Ante las versiones que hablaban acerca de que la joven era "dama de compañía", su hermana rechazó ese rumor y apuntó contra las personas con las que se juntaba. “Ella lamentablemente tenía problemas de adicción y consumía, pero se quedaba todo el día en su casa y, cuando se recuperaba, venía a nuestra casa”, señaló.

"No era dama de compañía ni era una chica que estaba en la calle. No se prostituía ni trabaja de eso. Sí salía con personas, pero nosotros sabíamos porque nos decía los nombres”, comentó Milena a TN, al mismo tiempo que afirmó que los detalles de la vida de su hermana ya fueron aportado a la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria para ayudar con el esclarecimiento de su asesinato.

“A ella no le gustaban las injusticias y no se quedaba callada. Si ella vio o sabia algo, iba a hablar. La quisieron callar y me la callaron”, sostuvo.

Por su parte, su hermano Sergio publicó una carta en la red social Facebook, donde manifestó el vacío que dejó su muerte en la familia. “Hermana mía, mi bebé bella, no sé cómo seguir sin vos. Te escribo porque ya no sé a quién hablarle cuando el dolor se vuelve insoportable. Pasan los días y no se va, al contrario, se hunde más hondo en mi pecho. Intento estar bien pero la calma me dura minutos"

"Me duele despertarme sabiendo que no estás y me duele más dormirme con la esperanza imposible de verte en sueños. Te arrancaron de nosotros, y con vos se llevaron una parte de mí. No entiendo por qué, no entiendo cómo, solo sé que te extraño con un dolor que no tiene nombre", concluyó el joven. Este lunes, la familia convocó a una marcha en pedido de justicia para las 19.30 en la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán.

Tucumán: Cómo murió la joven encontra en un basural

El avance más contundente de la investigación llegó con el resultado preliminar de la autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense. Acorde al estudio, Antonella murió como consecuencia de un traumatismo craneofacial con luxación cervical, una combinación de lesiones que evidencia una "agresión de extrema violencia".

Los investigadores detallaron que presentaba golpes contundentes y severos en la cabeza y el rostro, y una lesión letal en el cuello. Se cree que fue asesinada en otro lugar y luego el responsables o los responsables, descartaron el cadáver en el predio. Ahora, la fiscal María del Carmen Reuter busca reconstruir las últimas horas con vida de la joven.

FP