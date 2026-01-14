Detuvieron a otros dos sospechosos por el crimen del argentino Jonatan Minucci en Tulum

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de otros dos sospechosos por el crimen del argentino Jonatan Emanuel Minucci, asesinado tras un ataque armado ocurrido en la ciudad mexicana de Tulum. Según el reporte oficial, los detenidos son Hugo Daniel “N”, conocido como “El Maníaco”, y Cristian Eduardo “N”, quienes estarían vinculados al homicidio calificado del argentino y a otro episodio violento registrado en el mismo hecho.

Con estas aprehensiones, ya son cuatro los arrestados en el marco de la investigación, detalló Noticias Argentinas. Días antes, las autoridades habían detenido a Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, señalados como miembros de una banda criminal con presencia en la zona. La Fiscalía los relaciona con el ataque a tiros ocurrido en un establecimiento nocturno, que terminó con la muerte de Minucci y dejó además heridos.

Las hipótesis que maneja la Justicia mexicana por el crimen del peluquero argentino: hay dos detenidos

La hipótesis oficial: narcomenudeo

En conferencia de prensa, el fiscal Raciel López Salazar sostuvo que el crimen está relacionado con el narcomenudeo. “Ambos están acusados de los delitos de homicidio y lesiones registrados en el Vesica Cenote Club. El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”, afirmó.

El funcionario precisó que el hecho dejó “un fallecido y dos lesionados” y lo vinculó a una disputa entre dos grupos criminales, en base a la reconstrucción preliminar del caso.

Un argentino fue asesinado a tiros en un boliche de Tulum

De acuerdo con lo informado por el fiscal, las víctimas trabajaban como personal de seguridad del lugar y, tras los disparos, fueron trasladadas al hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen. Allí murió el ciudadano argentino. López Salazar indicó además que en el establecimiento se hallaron ocho casquillos calibre 9 milímetros y que la investigación sigue en curso, con nuevas medidas para esclarecer el episodio.

Detalles de la investigación aportados por la Fiscalía de Quintana Roo

El ataque se produjo el 9 de enero, cuando un grupo de sicarios que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el local y abrió fuego, según reportes policiales. Minucci recibió impactos en el rostro, el cuello, el tórax y los brazos. Fue trasladado de urgencia, pero los médicos confirmaron su fallecimiento el sábado pasado en un hospital de Playa del Carmen.

