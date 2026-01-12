Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero oriundo de Santa Fe conocido como “Jona”, fue asesinado a balazos este viernes mientras trabajaba en un bar de Tulum, en México. La víctima tenía 37 años y los investigadores apuntan a que habría quedado en el medio de un ajuste de cuentas por "actividades ligadas al narcomenudeo", en una causa en la que ya hay dos detenidos.

El ataque sucedió pasadas las 14 horas en el establecimiento Vesica Canote Club, un popular club también conocido como cenote Vesica, ampliamente promocionado para el turismo. El lugar funcionaba con normalidad mientras se desarrollaba la previa de un festival de música electrónica, que más tarde se realizó en esa zona a pesar del crimen.

Según el parte oficial, Minucci recibió disparos en el cuello, rostro, brazos y tórax y fue trasladado de urgencia al Hospital General IMSS‑Bienestar de Playa del Carmen, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Según los testigos, un grupo de agresores llegó en motocicletas, disparó al menos ocho veces con armas calibre 9 milímetros y se dio a la fuga.

Además del estilista argentino, otras dos personas resultaron heridas: Deyran de Jesús N., de 30 años; y Saúl N., de 34. El primero de ellos es originario de la ciudad de Veracruz, mientras que el segundo es un empleado federal que reside en Ciudad de México. Tras la balacera, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó el inicio de una carpeta de investigación por el "delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino, trabajador temporal, ocurrido en un camino de terracería".

"Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego y que no puso en riesgo la seguridad de las y los asistentes al evento", explicaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Sin descartar otras hipótesis, desde la FGE señalaron que la principal línea de investigación es "la posible relación del hecho con actividades de narcomenudeo". Bajo esta teoría, creen que el argentino habría quedado en medio de un presunto ajuste de cuentas entre bandas criminales.

Por último, reiteraron su "compromiso de cero impunidad" y de llevar ante la justicia a los autores del homicidio de Minucci. Dos días antes, una balacera provocó el asesinato de otra persona, cuya identidad no trascendió, y el pánico entre los asistentes del Festival Tehmplo, que abrió otra causa por "homicidio calificado".

Crimen en Tulum: dos detenidos por el asesinato del peluquero argentino

Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención de dos acusados por el asesinato de Jonatan. Se trata de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, dos ciudadanos de Jalisco que están acusados de pertenecer a un cartel narco.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la fiscalía, Raciel López Salazar detalló que ambos fueron arrestados en el municipio de Playa del Carmen e insistió con el móvil principal de la investigación: “El motivo de esta agresión obedece al narcomenudeo”, sostuvo. Ahora, avanzarán con las declaraciones indagatorias y otras medidas para identificar si hay otras personas involucradas en el hecho.

La reiteración de ataques armados en fiestas y lugares turísticos de alto perfil en México, complican la imagen de Tulum y otras ciudades, como Cancún y Playa del Carmen, por esta problemática. Asimismo, esto exigió la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y vigilancia en eventos masivos y de gran concurrencia.

Quién era el argentino asesinado en Tulum

“Jona" había llegado a México en noviembre de 2025 en busca de un futuro mejor. Peluquero de oficio, había viajado con sus herramientas, aunque en Tulum trabajó en distintos rubros para sostenerse económicamente, haciendo desde tareas de plomería hasta seguridad en bares y locales nocturnos.

Oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, consiguió la posibilidad de viajar y probar suerte gracias a una amiga, por lo que habló con su pareja para irse a trabajar a Quintana Roo. Cuando ya estaba en el país norteamericano, se enteró que su novia estaba embarazada y que iba a ser padre, un dato que generó aún más conmoción.

Debido a esta noticia, Jonatan ya había planeado regresar a la Argentina para abrir una nueva peluquería en la ciudad de San Lorenzo y buscar una casa para su familia.

