Quién es el sospechoso detenido por el crimen del turista argentino en Brasil

En las últimas horas, la Policía de Río de Janeiro detuvo al principal sospechoso del crimen de Alejandro Ainsworth, el turista argentino encontrado muerto la semana pasada en la zona oeste de esa ciudad brasileña.

El detenido fue identificado como Vítor dos Santos Oliveira. Lo arrestaron el lunes pasado en el barrio Vila Missionária, en la zona sur de la ciudad de San Pablo, según informaron las autoridades.

La ubicación y posterior arresto de Oliveira surgió tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y registros de movimientos con la tarjeta bancaria de Ainsworth después de su muerte.

Además, durante el mismo operativo se aprehendió a un segundo hombre, que también fue trasladado a la comisaría.

¿Cómo fue el crimen del turista argentino?

El crimen ocurrió el 8 de septiembre y la causa de muerte todavía está bajo investigación.

¿Cuál es la principal hipótesis? La investigación apunta al uso del “Buenas Noches, Cenicienta”, una droga utilizada para adormecer y luego robar a las víctimas.