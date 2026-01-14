Motochorros de 16 y 17 años mataron a un joven en un robo: la víctima no había ofrecido resistencia

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un robo en la ciudad tucumana de Alderetes, en el departamento de Cruz Alta, hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad y demostró que la víctima entregó sus pertenencias y no se resistió al asalto.

Por el crimen, fueron detenidos dos menores de 16 y 17 años, localizados por las autoridades a partir de las imágenes.

La víctima fue identificada como Joaquín Rodrigo Ibarra, quien se encontraba en la manzana 1 del barrio Julio Abraham fuera de la casa de un amigo, donde funciona una distribuidora. Todo ocurrió el lunes pasado a la madrugada, cuando los ladrones, que se movilizaban en una moto, lo sorprendieron por la espalda y le exigieron que les entregara sus pertenencias.

En las filmaciones se ve como uno de los sospechosos desciende armado del vehículo y se acerca a Rodrigo, que suelta la bolsa que portaba y levanta las manos, sin oponer ninguna resistencia. El delincuente levantó rápidamente el objeto del piso y, mientras su cómplice lo esperaba arriba de la moto, volvió sobre sus pasos y atacó al joven de un disparo.

Los investigadores detectaron que el menor realizó una maniobra poco ortodoxa y creen que quizás habría intentado darle un 'culatazo' en la cabeza, por lo que la mecánica del hecho es materia de investigación. Sin embargo, la pistola se activó y la bala impactó en la región fronto-parietal izquierda del chico, que cayó desplomado sobre la vereda.

Un grupo de vecinos que fue testigo de la agresión, asistió a la víctima y lo trasladaron de urgencia al hospital Padilla. Los médicos hicieron lo posible para salvarle la vida, pero debido a la gravedad de las heridas finalmente el joven murió a las 05:05 de la mañana.

Tras el crimen se abrió una causa caratulada como "homicidio agravado criminis causae", que quedó en manos inicialmente del auxiliar de fiscal Miguel Fernández. El funcionario dio a conocer que los menores de edad se dieron a la fuga pero fueron arrestados a las pocas horas, gracias al seguimiento que se pudo hacer a partir de las cámaras de vigilancia.

Imágenes sensibles: los menores arrestados por el crimen en Tucumán

Según informó el portal El Tucumano, los adolescentes detenidos y acusados de haber asesinado a Rodrigo son conocidos como "Thiaguito", de 17 años, y "El Chuequito", de 16. En los videos se ve a uno de ellos a bordo de la moto, vestido con una gorra, un jean y una campera roja, mientras que el otro tenía puesta una gorra blanca y una campera negra, cuya capucha utilizó para cubrirse la cabeza.

La Policía de Tucumán montó un operativo cerrojo en la zona y logró aprehender a los dos acusados. Fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación por su minoría de edad. Ambos fueron acusados del homicidio agravado en carácter de coautores, al mismo tiempo que la investigación recayó en la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.

La funcionaria consideró que participaron conjuntamente y que ambos comparten la responsabilidad, por lo que el juez interviniente decidió que quedaran alojados en el Instituto Roca por cuatro meses, mientras avanzan las pesquisas.

La audiencia inicial se centró en las evidencias y testimonios obtenidos, mientras que la defensora oficial cuestionó la legitimidad de la aprehensión, argumento que ahora se evaluará en próximas instancias procesales sobre el crimen que conmociona al barrio de Alderetes.

FP