Una mujer policía baleó a un ladrón de 17 años que intentó robarle cuando caminaba con un amigo

Una oficial de la Policía Bonaerense baleó a uno de los tres ladrones que intentaron asaltarla a plena luz del día, cuando se encontraba vestida de civil y caminaba junto a un amigo por la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. El delincuente herido es un menor de 17 años que debió ser internado y quedó imputado por el hecho, mientras que sus cómplices permanecen prófugos.

El hecho ocurrió el jueves pasado, pero se conoció en las últimas horas después de que se viralizara la secuencia del intento de asalto y el accionar de la agente, que quedó captado por las cámaras de seguridad de la zona, ubicada en la intersección de las calles Comandante Granville y Lácar.

La integrante de la fuerza de seguridad provincial estaba de franco y caminaba junto a un amigo cuando, alrededor de las 13 horas, tres hombres armados los abordaron por la espalda. Los sospechosos quisieron llevarse la bicicleta del joven, que la estaba transportando a pie, y otros objetos de valor, y en ese momento se produjo un forcejeo.

Entonces, la mujer extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, y realizó dos disparos contra uno de los ladrones, que luego fue identificado como E.M.D. (no fue individualizado en su totalidad por ser menor de edad). Según se observa en los videos, sus compañeros se dieron a la fuga corriendo mientras que él quedó tendido en el suelo, levantando la mano para pedir que no vuelvan a atacarlo.

Fuentes del caso informaron que la agente cumple funciones en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) N° 19 de La Tablada, a cargo de la Policía Bonaerense, y cumple horas extras en el partido de Morón. Ni ella ni su acompañante se habían dado cuenta de que eran perseguidos por los agresores, que aprovecharon el descuido, pero no pudieron concretar el robo.

Cómo sigue la investigación por el ladrón baleado en La Matanza

Las balas impactaron en la zona lumbar y abdominal del adolescente de 17 años, que fue asistido en el lugar por personal de salud tras un llamado. Luego fue trasladado al hospital René Favaloro, situado en Ruta 1001, donde los profesionales indicaron que las lesiones no eran de gravedad, por lo que quedó internado "fuera de peligro".

La investigación del caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 departamental, a cargo del fiscal Marcelo Germinario, que solicitó la detención de E.M.D..

El sospechoso quedó imputado por "robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego" y ahora el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó una serie de medidas para determinar el paradero de los otros dos delincuentes prófugos.

Por otro lado, no ordenó ninguna medida restrictiva en contra de la oficial, pero si pidió el secuestro de su arma reglamentaria, la cual será sometida a pericias por parte de especialistas de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

FP/fl