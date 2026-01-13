El crimen de Cynthia Landi Rodríguez, la mujer que fue asesinada tras quedar en medio de una balacera cuando intentó refugiar a seis "trapitos" en su casa luego de una pelea en un reconocido boliche de Guaymallén, registró nuevos avances. Las autoridades apuntaron contra el colectivero detenido como el principal sospechoso y bajaron las imputaciones a los tres oficiales de la Policía de Mendoza involucrados, al mismo tiempo que alertaron que hay tres prófugos.

El chofer, identificado como Lautaro Stagnoli, fue imputado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", según lo comunicado este martes por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos. Sobre el acusado pesaba una orden de captura internacional y finalmente se entregó a la Justicia el viernes pasado, junto a su abogado, para ser indagado.

Otras dos policías fueron detenidas por la muerte de una mujer tras una pelea con "trapitos" en Mendoza

Se cree que Stagnoli participó de manera directa en el ataque que derivó en la muerte de la mujer de 39 años, quien recibió un balazo debajo de la axila cuando quiso ayudar a los cuidacoches y cerró el portón de su casa, ubicada en la calle 25 de Mayo al 400, a metros del club Queen Disco. En el escrito oficial, se determinó que los agentes también habrían estado implicados en el crimen.

Los policías investigados son Víctor Cisterna Díaz, auxiliar de la Comisaría 7ma -detenido en las horas posteriores al hecho-, y las hermanas Victoria y Lourdes Ricarte Muñoz, oficiales subayudantes de la Policía Científica, quienes fueron arrestadas tras la realización de una serie de allanamientos en el marco de la causa.

Primero habían sido acusados como coautores del asesinato, pero la fiscal Ríos cambió la calificación a "encubrimiento agravado" tras analizar las cámaras de seguridad del lugar. En ese contexto, se estima que habrían ayudado a entorpecer la labor de la Justicia y tampoco reportaron lo sucedido.

Además, se anunció que en la investigación hay otros tres acusados que se encuentran prófugos y que son quienes circulaban a bordo de un auto Chevrolet Corsa, cerca del vehículo en el que se movilizaban los efectivos policiales, un Volkswagen Gol Trend blanco.

Acorde a lo consignado por el medio MDZ, el conductor del Corsa fue individualizado como Benjamín Alaniz, primo del colectivero detenido, mientras que por el momento no se conocen las identidades de las otras dos personas.

El asesinato de Cynthia Landi en Mendoza

El crimen ocurrió el 4 de enero pasado por la madrugada, cuando se registró una pelea entre un grupo de personas y los cuidacoches de la zona, ya que se negaban a pagarles por estacionar allí. Según la reconstrucción, los policías -que estaban vestidos de civil- intervinieron en el altercado y luego la violencia escaló, por lo que los "trapitos" salieron corriendo para esconderse en la casa de Landi Rodríguez.

Cynthia era hermana de al menos uno de ellos y los dejó pasar hacia el fondo de la vivienda. Mientras cerraba el portón del frente de su hogar, el automóvil blanco pasó y se produjeron al menos cinco disparos. Uno de ellos impactó en la mujer, que cayó al piso y fue trasladada de urgencia por su familia hacia el Hospital Central, donde los médicos corroboraron que ingresó sin signos vitales.

Personal policial se dirigió hasta esa dirección de la calle 25 de Mayo y, tras los primeros procedimientos, el caso avanzó con rapidez. El primero en ser detenido fue Cisterna Díaz, que cayó el mismo día del incidente. Luego, se ordenó la detención de las mujeres policías, imputadas por el crimen con el agravante de arma de fuego y de ser miembros de la fuerza.

Sin embargo, se descubrió que el calibre de la bala que causó la muerte de Cynthia Landi era .380, diferente al de las armas reglamentarias de los agentes de la policía mendocina. En ese contexto, tomó relevancia la identificación en la escena del crimen de Stagnoli, ya que fue señalado por las víctimas como uno de los involucrados en la pelea.

