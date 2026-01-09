Revelaron un nuevo video del operativo de ICE en el que murió una mujer en Minneapolis

Un nuevo video difundido por un medio local de Minnesota volvió a poner bajo escrutinio el accionar de las fuerzas federales en Estados Unidos. Las imágenes corresponden al operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que murió Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, durante un procedimiento realizado en el sur de Minneapolis.

El material audiovisual, registrado desde la perspectiva del agente involucrado, no muestra el momento exacto del disparo, pero sí reconstruye los instantes previos al desenlace fatal. En el video se escucha a Good hablar con tono calmado desde el interior de su vehículo mientras los agentes le ordenan que descienda del auto.

“Tranquilo, amigo, no estoy enojada contigo”, se la oye decir, mientras otra mujer, que se encontraba fuera del vehículo, discute verbalmente con los oficiales. La grabación registra luego el avance del automóvil, el sonido de los disparos y el posterior choque contra otro vehículo estacionado.

Defensa propia vs. uso excesivo de la fuerza

La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Kristi Noem, sostuvo que el agente actuó en defensa propia ante un presunto intento de atropello. Según la versión oficial, Good habría acelerado el vehículo poniendo en riesgo la vida del oficial y de terceros.

El vicepresidente JD Vance respaldó públicamente esa postura y aseguró que el video demuestra que el agente enfrentó una situación de peligro real. En la misma línea, el presidente Donald Trump defendió el accionar del oficial federal y atribuyó las críticas al clima de confrontación entre sectores progresistas y las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y dirigentes de la oposición local cuestionaron duramente el operativo y pidieron una investigación independiente. Aseguran que el video no resulta concluyente y advierten sobre posibles excesos en los procedimientos federales en zonas urbanas.

La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, residente de las Ciudades Gemelas, conocida por su compromiso comunitario y su trabajo creativo. Vivía con su pareja y era madre de un niño de seis años, quien quedó bajo el cuidado de su abuela materna tras el hecho.

Su madre, Donna Ganger, afirmó que la familia fue notificada horas después del operativo y expresó su indignación por lo ocurrido. “Es una estupidez que la hayan matado”, declaró, y sostuvo que su hija probablemente actuó por miedo ante la presencia de los agentes.

El episodio ocurrió a pocas cuadras del domicilio de Good y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd murió en 2020, un dato que reavivó la sensibilidad social en una ciudad marcada por episodios de violencia policial.

