Detuvieron a dos mujeres y un pastor evangélico acusados por el crimen de "El Francés" Viarnes

La investigación por el homicidio de Juan Francisco "El Francés" Viarnes, el estafador y ladrón que permitió destapar el caso conocido como "narcoescándalo" en la Policía Antidrogas de Córdoba, ya tiene tres sospechosos detenidos. Este viernes, oficiales de la Policía Bonaerense realizaron tres allanamientos, uno de ellos en una iglesia evangélica, en el marco de un crimen que habría tenido una planificación previa y estaría vinculado a un ajuste de cuentas.

El cuerpo de Viarnes fue encontrado el sábado pasado con seis balazos en un descampado de la localidad de Florencio Varela. La hipótesis inicial indica que lo habrían asesinado en otro lugar y luego lo tiraron allí. El "Francés, que se hacía pasar por médico y espía, era un histórico personaje del hampa que contaba con varios enemigos, pero, en las últimas horas, un testimonio clave y una serie de medidas lograron vincular el caso a una posible deuda que mantenía.

La información recabada en el marco de la causa, a cargo del fiscal Darío Provisionato, apunta a un esquema previo al homicidio, con una logística detallada. La Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense realizó tres allanamientos en un templo conocido con el nombre de "El Impacto"; una casa lindante al edificio —donde residiría una de las personas implicadas— y otro domicilio en el barrio "La Capilla", lugar en el que se escondía otro de los acusados.

Entre los detenidos se encuentra uno de los principales sospechosos, identificado como M. H. G., conocido como “el pastor” y cuya labor está relacionada a la mencionada iglesia. La segunda detenida es D. A. M., una mujer que le alquilaba el departamento a "El Francés", donde podría haber ocurrido su asesinato.

En el tercer operativo fue aprehendida M. R. M., hermana de D.A.M. y quien sería la pareja de Viarnes. Además, una fuente de la investigación confirmó a PERFIL que hay una cuarta persona investigada, el hermano del "pastor", que se encuentra prófugo.

Las pistas en el crimen de "El Francés" Viarnes

Las imágenes captadas por las cámaras municipales fueron claves para el avance de la causa, ya que dieron cuenta de que el asesinato habría estado planificado de antemano. Los videos mostraron maniobras sincronizadas de al menos dos autos, uno perteneciente a la víctima y otro al "pastor", con varias entradas y salidas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo el templo "El Impacto".

Los investigadores cruzaron estos movimientos con el análisis de los impactos de antenas de telefonía celular, lo que permitió ubicar a los implicados en coincidencia temporal y geográfica con la data del falso médico y espía, reforzando la hipótesis de una ejecución premeditada. El testimonio aportado por una testigo fue clave para esclarecer algunos puntos.

“Ella manifestó tener conocimiento directo de quiénes habrían sido los autores del homicidio, señalando a dos hermanos, uno de ellos pastor de una iglesia evangélica, y a una mujer joven como partícipe necesaria”, indicaron las fuentes.

En ese sentido, destacó que estos movimientos sincronizados serían parte de una "mudanza de los bienes de la víctima", que fue realizada después de que se perpetrara el asesinato. Entre otros datos, señaló que "el arma utilizada estaría en poder de uno de los acusados", que “la ejecución habría ocurrido en el marco de un ajuste de cuentas”.

La línea investigativa afirma que el móvil del homicidio está ligado a una deuda preexistente, debido a la cual se habría llevado a cabo en una estructura coordinada para cometer el crimen. Mediante otros testimonios que se tomaron, se logró establecer que Viarnes vivía en un departamento alquilado, donde convivía con una mujer joven, y que horas antes de su muerte había ocurrido "una mudanza interna".

Con toda esta información, la Superintendencia de Delitos Complejos de la fuerza bonaerense allanó de urgencia en la iglesia señalada, la casa que está ubicada al lado de ella, y una quinta del barrio La Capilla. Para las personas a cargo de las pesquisas, el caso tiene las características propias del crimen organizado: división de roles, una logística previa, el uso de inmuebles y automóviles y la eliminación de pruebas.

Qué reveló la autopsia

El delincuente de 66 años, cuyo aporte permitió destapar “el narcoescándalo” en Córdoba en 2013, fue hallado con seis impactos de bala. Pese al avanzado estado de descomposición, la autopsia definió que su muerte se produjo por una herida en la arteria aorta, lo que le provocó una hemorragia fatal.

El cuerpo fue encontrado en el cruce de las calles Paysandú y Holmberg, una zona rural en el límite de Florencio Varela con Almirante Brown, y su identificación se logró tras un cotejo de huellas dactilares ordenado por el fiscal Provisionato. Si bien se detectó que Viarnes llevaba un puñal entre sus pertenencias, no presentaba lesiones de arma blanca y se cree que lo atacaron a corta distancia, cuando estaba indefenso.

Los indicios muestran que el crimen se cometió entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado. Habría sido asesinado en otro lugar con un arma calibre .22 o .32, ya que no se encontraron vainas servidas en la escena del hecho. Sus ropas, una camisa lila, un jean yzapatillas, no tenían tierra.

"El Francés" había sido condenado por falsificación y distribución de dólares, pero desde 2022 se encontraba en libertad. Vivía en Paraguay, donde tendría una esposa y una hija, pero desde hace tiempo que estaba en Argentina, donde tenía domicilios en Córdoba y Chubut, además del registrado en el sur del Conurbano Bonaerense. Su hijo mayor, Brian, está detenido desde 2024.

