Argentina, entre los cinco países que más entradas pidió para el Mundial

La pasión mundialista ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Según datos oficiales de la FIFA, la Argentina se ubicó entre los cinco países que más entradas solicitaron para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En total, los hinchas argentinos pidieron 101.056 tickets para alguno de los 104 partidos del certamen, cifra que los colocó en el quinto lugar del ranking global, apenas por debajo de Brasil, que registró 101.576 solicitudes. El dato no incluye a los tres países anfitriones, que cuentan con un cupo diferenciado.

El ranking de pedidos es encabezado por Colombia, con 367.376 solicitudes, seguido por Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246). El interés argentino se explica, en buena medida, por el atractivo que genera la Selección argentina de fútbol tras la consagración en Qatar 2022 y la expectativa por ver a los campeones del mundo en acción.

Boca Unidos apuesta fuerte: Lucas Batistuta será el nuevo DT y José Chamot el director deportivo

Venta abierta y calendario definido

La tercera etapa de venta de entradas se habilitó el jueves pasado, ya con el cronograma oficial de la competencia confirmado. El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural que se disputará en el Estadio Azteca, uno de los escenarios emblemáticos del fútbol mundial. Desde la organización destacan que la alta demanda registrada en esta fase anticipa un torneo con estadios llenos y fuerte presencia sudamericana en las tribunas, incluso a miles de kilómetros de distancia.

El volumen de solicitudes argentinas no sorprende a los organizadores. En las últimas ediciones del Mundial, el público albiceleste se consolidó como uno de los más viajeros y numerosos, acompañando al equipo tanto en fases iniciales como en instancias decisivas.

Con más de un año por delante y un contexto económico desafiante, el dato marca una constante: la Selección sigue siendo un poderoso factor de movilización, capaz de activar planes, ahorros y expectativas en miles de hinchas que ya sueñan con volver a ver a Argentina en lo más alto.