Un grupo de Resistencia llevará el chamamé chaqueño al escenario mayor de Cosquín 2026

Chaco tendrá presencia propia en la próxima edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. El grupo vocal Trinar, oriundo de la ciudad de Resistencia, fue elegido para integrar la grilla artística del evento y subirse al escenario Atahualpa Yupanqui, considerado el principal espacio del folklore argentino.

La formación chaqueña logró la clasificación luego de obtener el primer puesto en la categoría Conjunto Vocal durante la instancia oficial del certamen Pre Cosquín, resultado que le otorgó el pase directo para participar en las denominadas “nueve lunas”, el ciclo central del festival que se desarrollará entre el 24 de enero y el 1 de febrero de 2026 en la plaza Próspero Molina, en Córdoba.

Un reconocimiento al trabajo sostenido

Trinar se consolidó en los últimos años como uno de los proyectos vocales jóvenes más destacados de la escena folklórica provincial, con un repertorio fuertemente marcado por el chamamé y la música del litoral. La distinción obtenida en el certamen nacional representa un respaldo al recorrido artístico del grupo y a su proyección fuera del ámbito local.

Desde el ámbito cultural de la capital chaqueña destacaron el impacto de la clasificación y subrayaron la importancia de contar con representantes provinciales en escenarios de alcance nacional, tanto por la visibilidad que genera para los artistas como por la difusión de la identidad musical del nordeste argentino.

De cara a su presentación en Cosquín, el conjunto ya se encuentra trabajando en la selección del repertorio y en el armado de una propuesta escénica que combine precisión vocal, impronta litoraleña y una puesta acorde a la magnitud del festival.