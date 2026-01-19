El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció a través de su cuenta en X que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. "Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", dijo Adorni aunque no especificó los detalles del acuerdo.



Estados Unidos, México y Canadá organizarán una Copa del Mundo inédita, con 48 selecciones



Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se disputará en tres países en simultáneo y con un formato ampliado que marcará un antes y un después en el fútbol internacional. El Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, reunirá a 48 selecciones y se desarrollará en 16 ciudades sede de América del Norte.

La inauguración tendrá un fuerte simbolismo: será en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, que se convertirá así en el primer estadio en albergar partidos de tres Mundiales distintos. La final, en tanto, se jugará en el área de Nueva York–Nueva Jersey, en uno de los escenarios más modernos del planeta.

Un nuevo formato

La gran novedad del Mundial 2026 será su estructura. Las 48 selecciones estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Cada seleccionado jugará tres partidos en la fase inicial.

Avanzarán a la siguiente ronda:

* Los dos primeros de cada grupo (24 equipos)

* Los ocho mejores terceros

De esta manera, 32 selecciones accederán a la fase de eliminación directa, algo inédito hasta ahora.

Eliminación directa desde 32avos

A diferencia de los mundiales anteriores, el torneo tendrá una ronda extra de mata-mata. La fase final comenzará con 32avos de final, y luego continuará con:

* Octavos de final

* Cuartos de final

* Semifinales

* Partido por el tercer puesto

* Final

Todos los cruces serán a partido único, con alargue y penales en caso de empate.

Más partidos, más fútbol

El cambio de formato hará que el Mundial 2026 tenga 104 partidos en total, convirtiéndose en la Copa del Mundo con mayor cantidad de encuentros disputados. El torneo se extenderá durante 39 días, casi una semana más que Qatar 2022.



Las sedes

Estados Unidos concentrará la mayor parte de los partidos, mientras que México y Canadá recibirán encuentros clave en la fase de grupos. Entre las ciudades confirmadas se destacan:

* Estados Unidos: Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta, Nueva York/Nueva Jersey, entre otras.

* México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

* Canadá: Toronto y Vancouver.

Un Mundial histórico

Con más selecciones, más partidos y un alcance geográfico sin precedentes, el Mundial 2026 apunta a ser el más grande y diverso de la historia. Para muchos países, será además una oportunidad única: nunca antes hubo tantos cupos ni tantas selecciones debutantes en una Copa del Mundo.

El fútbol, una vez más, se prepara para cambiar de escala.