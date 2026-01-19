A 11 meses del inicio de la causa $LIBRA, ninguno de los imputados declaró ante la Justicia

El 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei “difundió” en su cuenta de X la criptomoneda $LIBRA, que se desplomó horas después y generó pérdidas millonarias a más de 44 mil inversores, en la Argentina y en todo el mundo.

A casi un año de ese mensaje en la red social X, que luego el Presidente sostuvo en una entrevista en TN que difundió “como ciudadano”, en la causa que iniciaron los inversores perjudicados, todavía la Justicia no llamó a declarar a testigos ni a imputados.

En una resolución de este jueves, la Sala I de la Cámara Federal ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que actualice los montos a embargar en los próximos 90 días.

La resolución a la que accedió PERFIL está firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y responde a un planteo de la querella de Juan Grabois, que cuestionó por bajos los montos de los embargos a los imputados Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa que inicialmente investigó la jueza María Servini de Cubría, había estipulado en poco menos de 37 millones de pesos los embargos contra Davis, Novelli y Terrones Godoy, quien en los días previos al lanzamiento de $LIBRA abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia y el primer día hábil posterior al 14 de febrero, tanto él mismo como su mamá y su hermana se llevaron una mochila y un bolso llenos según informó Página 12 que accedió a imágenes de las cámaras.

Los camaristas ordenaron a Martínez Di Giorgi que “fije un prudente aval patrimonial ajustado a esa realidad”. “Para tal fin, se habrá de evaluar en cada caso una suma que, según la entidad y gravitación de los hechos y la cuantía del daño y del grado de participación, resulte necesario”, señalaron.

Los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo de Grabois y que representan a damnificados que compraron el token y perdieron activos, advirtieron a la Justicia por los movimientos de fondos digitales por fuera del alcance de la investigación. El año pasado, días antes del primer congelamiento de fondos para trabarles embargo, la Justicia detectó que Novelli y Terrones Godoy hicieron una transferencia de 500 mil dólares cripto.

La Justicia argentina también debe determinar si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos (Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich), quienes aseguran que perdieron unos dos millones de dólares por operar con $LIBRA. Hay otra causa por la presunta estafa que tramita ante la jueza Jennifer Rochon, del distrito sur de Nueva York.

“La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados, en el supuesto de no progresar de forma simultánea a la instrucción, terminarán por desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares ordenadas en esta etapa preliminar”, afirmaron Bruglia y Bertuzzi.

Ganadores y perdedores

Desde el tuit que lanzó el token de $LIBRA el 14 de febrero de 2025, el precio pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas, pero luego se desplomó y dejó a miles de inversores con pérdidas. Otros, en tanto, obtuvieron ganancias millonarias.

En la causa están denunciados Milei; su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh (cuyo nombre real es Peh Chyi Haur); además de Davis, Terrones Godoy, Sergio Morales Morales (quien fuera funcionario de la Comisión Nacional de Valores y tras el escándalo fue separado de su cargo), Novelli y su familia.

