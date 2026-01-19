Chaco puso en marcha el programa “Mejor Escuela” para mejorar edificios escolares en toda la provincia

El Gobierno del Chaco lanzó el programa “Mejor Escuela – Programa Integral de Intervención Escolar”, una política pública orientada a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo del ciclo lectivo.

La presentación de la iniciativa fue encabezada por el gobernador Leandro Zdero, a través del Ministerio de Infraestructura, que conduce Hugo Domínguez, en articulación con el Ministerio de Educación, a cargo de Sofía Naidenoff. Del acto también participaron el subsecretario de Proyectos, Jorge Grisóstolo, y la subsecretaria de Infraestructura, Rosana Cerrutti.

Desde el Ejecutivo explicaron que el programa contempla intervenciones integrales en los edificios escolares, entendiendo que la infraestructura es un componente clave para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y para mejorar tanto las condiciones de estudio de los alumnos como las de trabajo del personal docente y no docente.

Alcance de la primera etapa

En su etapa inicial, el programa alcanzará a establecimientos educativos ubicados en Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas, La Escondida, Capitán Solari, Colonias Unidas, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Machagay, Quitilipi, Coronel Du Graty, Comandancia Frías y Resistencia.

Las intervenciones están previstas en escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes, instituciones de educación especial, centros de educación física y escuelas para jóvenes y adultos, abarcando distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el Ministerio de Infraestructura aclararon que este primer relevamiento no es definitivo y que el programa se irá ampliando de manera progresiva, incorporando nuevos establecimientos de acuerdo con criterios de urgencia, planificación técnica y transparencia en la asignación de recursos.

Qué obras se realizarán

El programa “Mejor Escuela” prevé una amplia gama de trabajos, entre los que se incluyen: relevamientos técnicos y verificaciones generales, mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, reparación de techos y cubiertas, obras vinculadas al acceso y provisión de agua, pintura general de los edificios y obras civiles y ampliaciones, según las necesidades de cada institución

Finalmente, desde el Gobierno provincial señalaron que esta iniciativa forma parte de una "política integral de inversión en infraestructura educativa, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar escuelas dignas, seguras y funcionales para toda la comunidad educativa chaqueña".