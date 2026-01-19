Anses: quiénes cobran este lunes 19 de enero según el calendario de pagos 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 19 de enero con el calendario de pagos correspondiente al primer mes de 2026, que incluye la acreditación de haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI.

Durante enero, las prestaciones previsionales y sociales registran un aumento del 2,47%, aplicado en función de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. A este ajuste se suma la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en enero

Con la actualización y el refuerzo extraordinario incluidos, los montos vigentes en enero quedan conformados de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $419.299,32

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

- Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52

- Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32

Estos valores reflejan el impacto combinado del aumento mensual y del bono, que busca sostener el ingreso de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Quiénes cobran este lunes 19 de enero

Según el cronograma oficial, este lunes corresponde el pago a los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

- DNI terminados en 6

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

- DNI terminados en 6

Asignación por Embarazo (AUE)

- DNI terminados en 5

Asignación por Prenatal y Maternidad

- DNI terminados en 6 y 7

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Desde el organismo recuerdan que los beneficiarios pueden verificar el detalle de sus haberes, lugar y fecha de cobro ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. La consulta está disponible tanto desde la web oficial como a través de la aplicación móvil.

El calendario de pagos continuará desarrollándose durante los próximos días, alcanzando a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del DNI establecida por Anses.

