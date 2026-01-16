La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció la habilitación de una nueva billetera virtual para el cobro de planes sociales y asignaciones. A partir de esta semana, los titulares de determinadas prestaciones podrán solicitar que sus haberes se acrediten directamente en Naranja X, que se suma al reducido grupo de plataformas digitales autorizadas por el organismo.

ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en febrero: nuevo monto mínimo y bono vigente

La decisión se inscribe en un contexto de creciente digitalización de los pagos sociales y reaviva el debate sobre el rol de las billeteras virtuales en la administración de salarios, jubilaciones y beneficios estatales. Hasta el momento, las opciones disponibles para cobrar prestaciones fuera del sistema bancario tradicional eran limitadas.

Según informó Anses, la acreditación de los pagos en la nueva billetera digital no es automática: el cambio debe ser solicitado de manera expresa por el titular, quien puede optar entre una cuenta bancaria convencional o una billetera virtual habilitada.

Qué implica la incorporación de Naranja X

Con esta habilitación, Naranja X pasa a integrar el grupo de fintech autorizadas para recibir pagos de prestaciones sociales. La plataforma pertenece al ecosistema financiero del Grupo Galicia y opera como una alternativa digital que permite administrar el dinero sin necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.

ANSES: quiénes cobran hoy 14 de enero jubilaciones, pensiones y asignaciones

Desde el organismo explicaron que el sistema funciona mediante la acreditación directa de los fondos en la billetera elegida, lo que facilita el acceso a los haberes, el uso de pagos electrónicos y la realización de transferencias desde el celular.

Quiénes pueden cobrar planes sociales a través de billeteras virtuales

Por el momento, la posibilidad de percibir prestaciones sociales mediante billeteras digitales está habilitada para un grupo específico de programas. Pueden optar por esta modalidad los titulares de:

- Asignación Universal por Hijo (AUH)

- Asignaciones Familiares

- Asignación por Embarazo

- Asignaciones de Pago Único

- Prestación Alimentar

- Programa Hogar

- Vouchers Educativos

ANSES: quiénes cobran hoy 13 de enero jubilaciones, pensiones y asignaciones

En todos los casos, el beneficiario debe informar a Anses su elección de cobrar a través de una billetera virtual autorizada, reemplazando la cuenta bancaria previamente registrada.

El antecedente de Mercado Pago y la expansión del sistema

Hasta ahora, Mercado Pago era una de las principales billeteras utilizadas para el cobro de planes sociales. Según datos difundidos por la empresa, más de un millón de personas ya recibían sus prestaciones a través de esa plataforma.

La incorporación de Naranja X amplía el abanico de opciones disponibles y suma competencia en un segmento clave del sistema financiero, que concentra millones de usuarios y un volumen significativo de transferencias mensuales.

lv / lr