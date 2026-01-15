ANSES: quiénes cobran hoy jueves 15 de enero jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante este jueves 15 de enero con el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Los haberes del primer mes del año llegan con un aumento del 2,47%, aplicado en función de la nueva fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones según la inflación medida por el INDEC.

Aumentos y bonos de ANSES en enero 2026: los nuevos montos y cuándo se acreditan

El incremento responde a lo establecido por el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De este modo, los montos se actualizan en línea con la evolución del costo de vida.

Además del aumento por movilidad, ANSES confirmó que durante enero continuará pagando el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Quiénes cobran hoy ANSES

Jubilaciones y pensiones mínimas

Este jueves cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cuyos DNI terminan en 4. El dinero queda acreditado en las cuentas bancarias habituales o disponible para retiro en los puntos de pago autorizados.

Pensiones No Contributivas (PNC)

También perciben sus haberes las personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez o vejez, con DNI finalizados en 8 y 9, siguiendo el calendario establecido por ANSES.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las familias beneficiarias de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminan en 4 tienen hoy acreditado el pago correspondiente a enero.

Calendario completo de ANSES para enero de 2026: cuándo cobran jubilados, pensionados, AUH y asignaciones

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 3 acceden este jueves al cobro mensual de la prestación.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

ANSES también deposita hoy las asignaciones por prenatal y maternidad para quienes tienen documentos terminados en 2 y 3.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en enero 2026

Con el aumento aplicado por la fórmula de movilidad y el bono extraordinario vigente, los montos actuales son los siguientes:

- Jubilación mínima: $419.299,32

(haber base de $349.299,32 más un bono de $70.000)

- Jubilación máxima: $2.293.796,92

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

(haber de $279.439,46 más bono)

- Pensiones No Contributivas: $314.509,52

(haber base de $244.509,52 más bono extraordinario)

Estos valores se encuentran establecidos por el Decreto 274/2024, que regula la actualización mensual de los haberes según la inflación.

Tras bono y aumentos: ¿Cómo quedarán las jubilaciones en enero de 2026?

Montos de las asignaciones en enero

Durante enero, las asignaciones sociales se liquidan con los siguientes valores:

- Asignación Universal por Hijo: $125.518 por menor

- AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705

- Asignación por Embarazo: $118.454,32

(se paga el 80% mensual y el 20% restante se cobra tras presentar la Libreta)

- Asignación Familiar por Hijo:

$62.765 para el primer rango de ingresos, con montos decrecientes según la escala salarial

- Asignaciones por Prenatal y Maternidad: $28.000 mensuales para titulares que cumplen los requisitos

Todos estos importes se ajustan de manera automática conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permite preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

