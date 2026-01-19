Anamá Ferreira sobre la abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil: "¡Presa la quiero!"

Anamá Ferreira se pronunció sobre el caso de Agostina Páez, una abogada argentina que quedó detenida en Brasil acusada de realizar gestos racistas contra trabajadores de un bar, y fue contundente: "¡Presa la quiero!".

"El racismo no se justifica"

"Lo que gritó esa chica en Brasil no es “un exabrupto”, es racismo. Y el racismo no se relativiza, no se justifica y no se aplaude", sostuvo la modelo.

"Que sirva de ejemplo: la libertad de expresión no incluye humillar ni odiar. El respeto no es opcional. Deseo que pases unos años presa en Brasil", agregó.

Y luego en otro posteo en una publicación de la red social "X" insistió: "¡Presa la quiero!"

Cruce con D´Alessandro

Luego el abogado Mauricio D’Alessandro criticó la decisión de la justicia brasileña en otro mensaje: “Meten presa a una chica de 29 años por hacerles el gesto de gorila a un par de muchachos exaltados, una locura”.

A lo que Ferreira respondió al letrado: “¿Una locura en qué sentido? ¿Qué debe estar presa o le parece bien ser racista? O usted es racista y le parece divertido ir a Brasil y hacer el mono a la gente. Le recuerdo que es crimen en la ley Brasileira.

"La Ley Nº 14.532/2023 equiparó la injuria racial al crimen de racismo, haciendo que ambas infracciones sean imprescriptibles e inafianzables, y prevé penas más severas", argumentó Ferreira.

La abogada Agostina Páez, oriunda de Santiago del Estero, está bajo investigación con el pasaporte retenido y deberá usar tobillera electrónica hasta que se defina su situación judicial.

"Estoy arrepentida y muerta de miedo", aseguró la joven en declaraciones al diario El Liberal.