Subsidios energéticos en Chaco: cómo acceder al nuevo esquema y quiénes pueden recibir el beneficio

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de subsidios energéticos que alcanza a miles de hogares chaqueños, con el objetivo de simplificar el sistema y concentrar la asistencia en quienes realmente la necesitan. La medida fue formalizada a través del Decreto 943/2025, publicado a fines de diciembre, y reglamentada por la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía.
Uno de los cambios centrales es la unificación de los subsidios en un único esquema, que deja atrás la segmentación por niveles de ingresos y crea una sola categoría de hogares vulnerables, definidos a partir de criterios económicos y sociales.
Quiénes pueden acceder al subsidio
Podrán ser incorporados al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) los hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
-
Estar inscriptos en el RASE o en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)
-
Tener ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según datos del INDEC
-
Contar con Certificado de Vivienda Familiar
-
Tener al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación socioeconómica
-
Percibir la Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas
Desde el Gobierno aclararon que quienes ya estaban inscriptos no deben volver a registrarse, aunque sí pueden actualizar datos o solicitar una revisión de su situación.
Cómo realizar el trámite
Las gestiones se realizan de manera digital a través de:
-
Mi Argentina
-
Trámites a Distancia (TAD)
Allí se puede verificar la inscripción, modificar información personal o pedir una reevaluación del subsidio.
Consumos subsidiados en Chaco
Debido a su clasificación como zona “Muy Cálida”, Chaco cuenta con consumos base diferenciales a lo largo del año. Para los meses de mayor calor, el tope subsidiado se fija en:
-
Diciembre, enero y febrero: 550 kWh por mes
Durante el resto del año, los bloques varían entre 150 y 300 kWh mensuales, según la época.
El consumo que supere esos límites no tendrá subsidio.
Qué bonificaciones se aplican
El nuevo régimen establece:
-
Una bonificación general del 50% sobre el precio de la energía dentro del consumo base
-
Una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% durante 2026, que comenzará a aplicarse en enero y se reducirá de manera progresiva hasta diciembre
En total, algunos hogares podrán contar con hasta un 75% de subsidio sobre el consumo subsidiado.
Quiénes quedan excluidos
Quedan fuera del beneficio:
-
Hogares con ingresos superiores a tres Canastas Básicas Totales
-
Usuarios con indicadores de alta capacidad económica, como bienes registrables de elevado valor
-
Consumos eléctricos incompatibles con la categoría de hogar vulnerable
Desde la Secretaría de Energía remarcaron que el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y evitar subsidios a sectores que no los necesitan.