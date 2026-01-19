Perfil
Subsidios energéticos en Chaco: cómo acceder al nuevo esquema y quiénes pueden recibir el beneficio

El Gobierno nacional unificó el sistema de asistencia eléctrica y creó un régimen focalizado para hogares vulnerables. En Chaco, se fijaron consumos base diferenciados por el clima y bonificaciones de hasta el 75% durante 2026.

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de subsidios energéticos que alcanza a miles de hogares chaqueños, con el objetivo de simplificar el sistema y concentrar la asistencia en quienes realmente la necesitan. La medida fue formalizada a través del Decreto 943/2025, publicado a fines de diciembre, y reglamentada por la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía.

Uno de los cambios centrales es la unificación de los subsidios en un único esquema, que deja atrás la segmentación por niveles de ingresos y crea una sola categoría de hogares vulnerables, definidos a partir de criterios económicos y sociales.

Quiénes pueden acceder al subsidio

Podrán ser incorporados al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) los hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

  • Estar inscriptos en el RASE o en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

  • Tener ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según datos del INDEC

  • Contar con Certificado de Vivienda Familiar

  • Tener al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujeto a evaluación socioeconómica

  • Percibir la Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas

Desde el Gobierno aclararon que quienes ya estaban inscriptos no deben volver a registrarse, aunque sí pueden actualizar datos o solicitar una revisión de su situación.

Cómo realizar el trámite

Las gestiones se realizan de manera digital a través de:

  • Mi Argentina

  • Trámites a Distancia (TAD)

Allí se puede verificar la inscripción, modificar información personal o pedir una reevaluación del subsidio.

Consumos subsidiados en Chaco

Debido a su clasificación como zona “Muy Cálida”, Chaco cuenta con consumos base diferenciales a lo largo del año. Para los meses de mayor calor, el tope subsidiado se fija en:

  • Diciembre, enero y febrero: 550 kWh por mes

Durante el resto del año, los bloques varían entre 150 y 300 kWh mensuales, según la época.

El consumo que supere esos límites no tendrá subsidio.

Qué bonificaciones se aplican

El nuevo régimen establece:

  • Una bonificación general del 50% sobre el precio de la energía dentro del consumo base

  • Una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% durante 2026, que comenzará a aplicarse en enero y se reducirá de manera progresiva hasta diciembre

En total, algunos hogares podrán contar con hasta un 75% de subsidio sobre el consumo subsidiado.

Quiénes quedan excluidos

Quedan fuera del beneficio:

  • Hogares con ingresos superiores a tres Canastas Básicas Totales

  • Usuarios con indicadores de alta capacidad económica, como bienes registrables de elevado valor

  • Consumos eléctricos incompatibles con la categoría de hogar vulnerable

Desde la Secretaría de Energía remarcaron que el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y evitar subsidios a sectores que no los necesitan.

