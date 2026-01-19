Subsidios energéticos en Chaco: cómo acceder al nuevo esquema y quiénes pueden recibir el beneficio

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de subsidios energéticos que alcanza a miles de hogares chaqueños, con el objetivo de simplificar el sistema y concentrar la asistencia en quienes realmente la necesitan. La medida fue formalizada a través del Decreto 943/2025, publicado a fines de diciembre, y reglamentada por la Resolución 13/2026 de la Secretaría de Energía.

Uno de los cambios centrales es la unificación de los subsidios en un único esquema, que deja atrás la segmentación por niveles de ingresos y crea una sola categoría de hogares vulnerables, definidos a partir de criterios económicos y sociales.

Quiénes pueden acceder al subsidio

Podrán ser incorporados al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) los hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Estar inscriptos en el RASE o en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

Tener ingresos netos familiares iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según datos del INDEC

Contar con Certificado de Vivienda Familiar

Tener al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) , sujeto a evaluación socioeconómica

Percibir la Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas

Desde el Gobierno aclararon que quienes ya estaban inscriptos no deben volver a registrarse, aunque sí pueden actualizar datos o solicitar una revisión de su situación.

Cómo realizar el trámite

Las gestiones se realizan de manera digital a través de:

Mi Argentina

Trámites a Distancia (TAD)

Allí se puede verificar la inscripción, modificar información personal o pedir una reevaluación del subsidio.

Consumos subsidiados en Chaco

Debido a su clasificación como zona “Muy Cálida”, Chaco cuenta con consumos base diferenciales a lo largo del año. Para los meses de mayor calor, el tope subsidiado se fija en:

Diciembre, enero y febrero: 550 kWh por mes

Durante el resto del año, los bloques varían entre 150 y 300 kWh mensuales, según la época.

El consumo que supere esos límites no tendrá subsidio.

Qué bonificaciones se aplican

El nuevo régimen establece:

Una bonificación general del 50% sobre el precio de la energía dentro del consumo base

Una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% durante 2026, que comenzará a aplicarse en enero y se reducirá de manera progresiva hasta diciembre

En total, algunos hogares podrán contar con hasta un 75% de subsidio sobre el consumo subsidiado.

Quiénes quedan excluidos

Quedan fuera del beneficio:

Hogares con ingresos superiores a tres Canastas Básicas Totales

Usuarios con indicadores de alta capacidad económica , como bienes registrables de elevado valor

Consumos eléctricos incompatibles con la categoría de hogar vulnerable

Desde la Secretaría de Energía remarcaron que el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos y evitar subsidios a sectores que no los necesitan.