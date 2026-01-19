Giacomini sobre Milei en Jesús María: "El ego personal pudo más que los principios"

El economista Diego Giacomini cuestionó la participación del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María al asegurar que "el ego pudo más que los principios".

Milei en Jesús María

"Él elige ir a ese recital porque ese recital es en la provincia en la cual indudablemente tiene el apoyo más fuerte en todo el país", sostuvo el consultor de empresas.

"Entonces aparecer delante del público y que el público lo aplauda y lo vitoree, que es una de las cosas que a él más le importa de ejercer el Poder Ejecutivo nacional, lo tenía a su disposición sin ninguna duda en ese festival que existe desde siempre y está financiado desde siempre por el Estado", agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Además señaló que "eso pudo más que ser ético y comportarse de acuerdo a lo que él piensa".

"Si ves como piensa Javier Gerardo Milei y ves un recital que está financiado por la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Jesús María, la Lotería de Córdoba, la Agencia de Turismo de Córdoba, el Banco Provincia de Córdoba y el Banco Nación, si pensás como piensa Javier Gerardo Milei, no voy", criticó Giacomini.

"Porque pienso como pienso, tengo que actuar de acuerdo a lo que pienso y digo, Tengo que quedar al margen por más que me seduzca, pero no", argumentó.

"El utilitarismo pudo más que la ética"

"El utilitarismo pudo más que la ética. El ego personal pudo más que los principios", concluyó Giacomini.