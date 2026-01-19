Prunotto sobre Milei: "Que se empape un poco de lo que pasa en el interior del interior es muy importante"

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, consideró que “es bueno que el Presidente vea que hay lugares después de las General Paz” al referirse a la presencia de Javier Milei en el Festival de Jesús María.

“No todo es para actos políticos sino también que institucionalmente corresponde que él recorra el país y que vea lo que está pasando en el interior del interior”, agregó.

“Y que todo este tipo de eventos, no es que uno gasta sino que invierte, invierte para brindar seguridad, para brindar buenos espectáculos y mueve las economías regionales”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

Coplanacu sobre Milei: "Alguien que ningunea el reclamo social no puede venir a sumarse a la celebración del pueblo"

Milei en Jesús María

Además señaló que “entonces que se empape un poco de lo que pasa en el interior del interior es muy importante”.

Prunotto aseguró que la economía “no es nomás el superávit fiscal, sino que tiene que ver con mover aparatos productivos”.

“Porque si nos quedamos únicamente con mantener el superávit, con el recorte, en algún momento esto va a empezar a decaer”, advirtió.

“Ya lo estamos viendo. En Córdoba la salud pública el año pasado aumentó un 44% la demanda y es por estos recortes” precisó al tiempo que puntualizó que creció un “30% la matrícula en las escuelas públicas”.

“Todas esas cosas se sienten”, pero “en Córdoba tenemos un Estado que está presente, con superávit fiscal de hace más de 20 años que se reinvierte en los cordobeses”, subrayó la vicegobernadora.

Milei tuvo su “baño de masas”, confirmó la conexión con Córdoba y fortalece a Bornoroni rumbo a 2027

Festival de Jesús María

También recordó que se realizó “la duplicación de la calzada en la ruta nacional 9, que le correspondía a Nación pero lo hizo la Provincia” y “la duplicación del puente Carnero, todo para dar accesibilidad al festival”.

Prunotto recalcó que al festival “no lo organizan privados, lo hacen las cooperadoras escolares, organizaciones intermedias que trabajan, donde los distintos gobiernos acompañan también el municipal como el provincial”

“Es un festival 100% solidario. El 60% de lo recaudado va para las cooperadoras de estas 24 escuelas y el otro 40% se guarda para la reinversión del próximo festival”, concluyó.