Córdoba consolida su perfil exportador: 680 acuerdos comerciales y presencia en 32 países durante 2025

El comercio exterior cordobés cerró 2025 con números que confirman una tendencia de expansión y consolidación internacional. De acuerdo al Informe de Resultados de la Agencia ProCórdoba, la provincia concretó cerca de 680 contratos y acuerdos comerciales, con presencia en 32 países a través de misiones institucionales y ferias internacionales.

Durante el último año, la Agencia asistió a 2.445 empresas, incorporando además a 35 nuevas PyMEs al entramado exportador. El modelo de trabajo combinó acompañamiento técnico, inteligencia comercial y uso de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a mercados cada vez más competitivos.

Inteligencia de datos y capacitación, ejes del crecimiento

Uno de los principales hitos de 2025 fue la profundización del uso de tecnología aplicada al comercio exterior. La puesta en funcionamiento del Portal de Datos Abiertos (ODP) y la incorporación de un asistente basado en Inteligencia Artificial permitieron a las empresas acceder a información estratégica para la toma de decisiones, identificar oportunidades comerciales y analizar mercados en tiempo real.

En paralelo, la formación de recursos humanos ocupó un rol central. Más de 1.300 personas participaron de programas de capacitación y actualización en comercio exterior, con foco en profesionalizar a las empresas y prepararlas para un escenario global más exigente y cambiante.

Logística, infraestructura y alivio fiscal

La competitividad exportadora tuvo un impulso clave en materia logística con la inauguración del Puerto Seco en la Terminal Portuaria Interior de CaCEC. En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora anunció la reducción a cero de la alícuota de Ingresos Brutos para las empresas de logística que ofrezcan tarifas preferenciales para la carga cordobesa.

La medida apunta a beneficiar a entre 500 y 800 PyMEs, reduciendo costos operativos y optimizando los tiempos de despacho hacia los mercados externos, uno de los principales cuellos de botella históricos para las economías regionales.

Diversificación de mercados y proyección 2026

A lo largo del año, Córdoba fortaleció su presencia en mercados estratégicos como China, Estados Unidos, Brasil y Chile, a través de los eventos “Córdoba Day”, que funcionan como vidriera institucional y empresarial. La oferta exportable provincial mostró una creciente diversificación, que abarca desde agronegocios y metalmecánica hasta servicios basados en el conocimiento y biotecnología.

Con la mirada puesta en 2026, cuando la Agencia ProCórdoba cumplirá 25 años, el desafío será profundizar la eficiencia del acompañamiento a las PyMEs y fortalecer la Marca Córdoba en las ferias y rondas de negocios más relevantes del mundo. Un objetivo ambicioso, pero alineado con una provincia que busca consolidarse como actor estable en el comercio internacional.