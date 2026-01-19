El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero

Este lunes 19 de enero el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.465 pesos y cotiza a 1.415 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.465.
Dólar Blue
- - Compra: $1.489
- - Venta: $1.521.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.472,47 para la compra, y $1.473,06 para la venta.
Este lunes 19 de enero la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.420.
- - Venta: $1.480.
BBVA
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.465.
ICBC
- - Compra: $1.415.
- - Venta: $1.465.
Banco Supervielle
- - Compra: $1.453.
- - Venta: $1.493.