Seguridad urbana: Cordobeses en Alerta acumuló más de 30 mil reportes en 2025

Más de 30 mil reportes ciudadanos ingresaron durante 2025 al sistema Cordobeses en Alerta en la ciudad de Córdoba, según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Seguridad. El dispositivo funciona como canal directo entre vecinos y fuerzas de seguridad y tuvo durante el último año una expansión sostenida en distintos sectores de la capital provincial.

El programa comenzó a operar en octubre de 2024 con presencia limitada en un pequeño grupo de barrios. En poco más de un año, su cobertura se extendió a 144 sectores organizados en ocho cuadrantes urbanos, con llegada a más de medio millón de habitantes. En paralelo, el número de usuarios creció de manera constante. Al cierre de 2025, el sistema contaba con más de 106 mil vecinos registrados entre inscriptos y participantes activos.

Es así que durante el último año se contabilizaron 30.117 comunicaciones. El 84,7% de los avisos se realizó por mensajería instantánea, que se consolidó como la vía principal de contacto entre la ciudadanía y los centros operativos.

De la misma forma, entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, los delitos prevenibles registraron una caída del 46% en los barrios donde opera el programa. La reducción fue generalizada en los distintos cuadrantes, con descensos más marcados en las áreas incorporadas en una primera etapa.

Menos hechos delictivos en las zonas donde opera el programa

El uso del sistema estuvo orientado principalmente a la prevención. La mayoría de los reportes correspondió a situaciones sospechosas o conductas de riesgo detectadas de manera temprana, mientras que los hechos ya consumados ocuparon un lugar secundario dentro del total.

En términos de respuesta, el nivel de demora fue bajo: poco más del 1% de los casos superó los dos minutos de atención, con una mejora sostenida en la segunda mitad del año.