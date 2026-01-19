La Quinta sube de segmento y presenta una línea premium de productos

La Quinta, la histórica fábrica de alfajores nacida en Córdoba y con fuerte presencia en el mercado regional, avanza en su estrategia de diversificación y lanza una nueva línea premium denominada Selección de Autor. Se trata de un paso más dentro del proceso de crecimiento de la empresa, que en los últimos años logró consolidarse a nivel nacional en segmentos masivos.

Con esta incorporación, la compañía busca ampliar su portafolio hacia un público que demanda productos con mayor nivel de elaboración y diferenciación. La nueva línea fue concebida bajo una lógica de “autor”, donde cada alfajor es desarrollado como una pieza individual, con combinaciones de sabores pensadas desde la selección de ingredientes y el cuidado del proceso productivo.

Bajo el concepto “Valió la espera”, Selección de Autor pone el foco en tiempos de desarrollo más extensos y en la construcción del producto, priorizando el resultado final por sobre la velocidad de lanzamiento. La propuesta apunta a destacar la identidad de cada variedad y el rol del proceso como parte del valor agregado.

El lanzamiento oficial de la nueva línea se realizará este viernes 16, a partir de las 20 horas, en el local que La Quinta posee en Sarmiento 180, frente al Reloj Cucú, en Villa Carlos Paz. En ese contexto, las primeras 100 personas que se acerquen podrán degustar el producto que inaugura esta etapa de la marca.

Desde la empresa explican que el desembarco en el segmento premium no implica un cambio de rumbo, sino una ampliación de la propuesta comercial. En paralelo, la fábrica continúa trabajando en la expansión de su capacidad productiva, acompañando la evolución de la marca y los cambios en las preferencias de los consumidores.

La línea Selección de Autor marca el inicio de una nueva fase para La Quinta, que proyecta seguir desarrollando alfajores de especialidad dentro de este segmento, incorporando innovación en sus propuestas y reforzando una identidad construida a lo largo de su trayectoria en la industria alimentaria.