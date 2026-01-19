Carballo juega el 2026 como antesala electoral y mira a De Loredo para 2027: "La gente sabe votar"

Para Diego Carballo, intendente de Villa del Rosario, el calendario no engaña: el 2026 no será un año más de gestión municipal, sino el verdadero prólogo de las elecciones provinciales de 2027. Aunque insiste en correrse del traje de dirigente partidario, admite que será un período “totalmente político”, atravesado por la evaluación social y la discusión de alianzas.

“La gente sabe votar, la gente nos está mirando cada vez más”, advierte. Y no lo dice en abstracto: cuestiona a quienes concentran obras en los años electorales y pasan inadvertidos el resto del mandato. En su diagnóstico, el votante del interior dejó de ser ingenuo y empezó a llevar la libreta de apuntes.

Austeridad, gestión y obras que se ven

En un contexto de baja en la coparticipación, Carballo plantea que los intendentes deberán ser más gestores que políticos. “La austeridad también hace referencia a ser cuidadoso en cada uno de los gastos”, señala, con una consigna clara: no comprometer el pago de sueldos ni la sostenibilidad del municipio.

La apuesta es llegar a diciembre de 2026 con resultados concretos. Entre los objetivos, destaca la pavimentación —con la meta de que ningún vecino tenga que caminar más de dos cuadras para acceder a un corredor pavimentado—, el inicio de la segunda ampliación de la red de gas natural y el cordón cuneta desde marzo, además de la consolidación del parque industrial privado más grande del interior provincial.

“Si somos eficientes en la administración y podemos generar relaciones público-privadas, se pueden seguir haciendo cosas aun cuando la situación es difícil”, resume.

El Festival como termómetro económico y político

En ese marco de control del gasto, Carballo reivindica el Festival de Folklore en el Agua como una excepción justificada. La edición 58 superó expectativas de venta y confirmó su rol como motor económico regional.

“Es un festival que le termina dando un movimiento económico muy importante a la ciudad”, sostuvo, al destacar la participación de comercios, empresas y emprendedores. El crecimiento del predio —con unos 400 metros de puestos de artesanos y vendedores— y la cercanía del público con los artistas fueron parte del balance positivo.

Para el intendente, el festival funciona también como un termómetro político: muestra capacidad de gestión, articulación con el sector privado y sensibilidad cultural, tres atributos que el votante del interior valora más que los discursos grandilocuentes.

De Loredo, alianzas y la discusión que viene

Aunque insiste en que su prioridad es la gestión local, Carballo no esquiva el debate político de fondo. Reconoce un vínculo de amistad de larga data con Rodrigo de Loredo, a quien define como “muy inteligente” y con mirada estratégica.

En ese marco, contó que le sugirió que las decisiones partidarias se piensen de manera colectiva. “Escuchar más de una campana” es, para Carballo, una condición clave para construir una alternativa competitiva hacia 2027.

Sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza, el intendente se muestra cauto. No descarta escenarios, pero marca límites: cualquier acuerdo deberá respetar “los valores y convicciones” y, sobre todo, lo que la gente elige en el interior del interior. “Habrá que ver en este 2026 cuáles son las nuevas alianzas o no que puedan llegar a surgir”, admite.

Carballo confirmó su intención de buscar un nuevo mandato, apoyado en lo que considera dos años de gestión positivos. Pero evita triunfalismos: sabe que el 2026 será el año en el que los votantes empezarán a comparar, medir y decidir.