Es cordobés, se mostró en Facebook y hoy juega en la liga de Belice

A los 34 años, cuando su carrera parecía entrar en una zona de indefinición, Fernando Aguirres encontró una puerta inesperada. Delantero formado en la Liga Cordobesa de Fútbol y nacido en Alta Gracia, hoy juega en Port Layola FC, uno de los equipos más competitivos de la Premier League of Belize.

Según reconstruyó La Nación, Aguirres llegó a Belice en julio de 2025 luego de promocionarse en un grupo de Facebook para jugadores libres, donde fue contactado por un representante. Sin club y sin demasiadas alternativas en el mercado local, aceptó una propuesta tan exótica como decisiva: mudarse al pequeño país centroamericano para jugar, por primera vez en su carrera, en la primera división.

Fútbol por pasión, no por dinero

Belice es un territorio atípico para el fútbol argentino. Limita con México y Guatemala, pero tiene una fuerte impronta caribeña y anglosajona: el inglés es el idioma predominante y el deporte no ocupa un lugar central en la cultura popular. Aguirres lo explica sin rodeos: los clubes muchas veces no tienen estadio propio, alquilan canchas y los entrenamientos pueden realizarse en espacios públicos.

El salario promedio ronda los 200 dólares semanales, y solo los equipos más importantes llegan a pagar 500 dólares. Aun así, los clubes cubren vivienda y alimentación, lo que permite a los jugadores “sobrevivir” y seguir compitiendo. “No vine por estabilidad económica, vine por amor al fútbol”, resume.

Una liga dura y corta

La liga beliceña se juega con formato Apertura y Clausura, pero con apenas siete equipos. Los cuatro mejores acceden a semifinales y los ganadores de cada torneo definen al campeón anual. El premio mayor es clasificar a la Copa Centroamericana de Concacaf, un objetivo que puede cambiarle el año a cualquier club.

Aguirres reconoce que el nivel lo sorprendió. “Es una liga fuerte, física y dura. Jugué en el ascenso argentino y aun así me costó adaptarme”, señala. En Port Layola fue clave en el Apertura y ayudó a que el equipo llegue a semifinales, en un torneo donde las tribunas rara vez superan las 100 personas.

Cultura, idioma y adaptación

La experiencia fuera de la cancha también implicó un shock. “Nadie habla español. El 70% solo entiende inglés”, cuenta. Eso le generó situaciones insólitas dentro del campo: desde no poder pedir la pelota hasta entrenarse en plazas públicas. La comida tampoco ayudó: arroz, pollo y frijoles son la base diaria. El asado, confiesa, es lo que más extraña de Argentina. Aun así, el balance es positivo. En un país donde Argentina se reduce a los nombres de Messi y Maradona, Aguirres logró hacerse un lugar y sumar minutos, goles y continuidad.

Con el paso del tiempo, el delantero ya piensa en el día después. Su objetivo es convertirse en agente de futbolistas y ayudar a otros jugadores a encontrar oportunidades en ligas extranjeras. No es sencillo: el mercado beliceño es chico y cerrado, y ganarse la confianza de los dirigentes lleva tiempo.

Mientras tanto, su futuro inmediato parece seguir ligado a Belice. Con tres goles en siete partidos, recibió sondeos de otros clubes locales y no descarta cambiar de equipo. Argentina, al menos por ahora, quedó lejos. “Acá encontré algo que allá no tenía: la chance de seguir jugando”, resume.