Nehuén Mendoza, el futbolista cordobés que forja su futuro en un club que no olvida el pasado

Nehuén Mendoza, juvenil futbolista que la temporada pasada se destacó en la reserva de Instituto, apenas pateaba la pelota cuando el alemán Lukas Podolski fue elegido como el jugador joven más valioso de la Copa del Mundo de la FIFA 2006. Dos décadas más tarde, el cordobés y el teutón, ambos delanteros, coincidieron en un partido amistoso entre MSK Zilina de Eslovaquia y Górnik Zabrze de Polonia, que se jugó el pasado 10 de enero.

A los 21 años, Nehuén acaba de desembarcar en el fútbol eslovaco, luego de formalizar su primer vínculo profesional con ‘La Gloria’ y hacer parte de la pretemporada con el plantel que conduce Daniel Oldrá. El cordobés jugará a préstamo por un año en MSK Zilina, equipo que marcha cuarto en la Superliga 2025/2026 y está clasificado entre los ocho mejores de la Copa Eslovaquia, y que es local en el Štadión pod Dubňom, un escenario con aforo para 10.280 espectadores y una historia muy especial (ver aparte).

“Eslovaquia es una liga que tiene muchos jugadores africanos y que está empezando a fijar la mirada hacia Sudamérica. Se trata de un muy buen destino futbolístico y una vitrina muy importante para quien la sepa aprovechar” (José Scozzari, representante de Nehuén Mendoza).

El santafesino David Depetris, ex delantero con pasos por Atlético de Rafaela, Huracán, Olimpo de Bahía Blanca y Sarmiento de Junín y flamante encargado de scouting del club del este europeo, fue una pieza clave en esta operación. Fue él quien hizo el seguimiento de Mendoza y dio el okey para su contratación en una reciente visita a Córdoba, donde también agendó el nombre del atacante de Belgrano Lautaro Gutiérrez.

Vistiendo la camiseta de Instituto, con la que empezó a competir en los torneos de la Liga Cordobesa de Fútbol cuando tenía nueve años, Nehuén disputó 18 partidos y convirtió cuatro goles en el Torneo Proyección 2025.

“Es un futbolista joven, que aún tiene mucho potencial para desarrollar”, afirma Bruno Martelotto, el DT de la reserva albirroja, sobre su ex dirigido. “Es un delantero centro de mucha movilidad, que también puede jugar por las bandas. Tiene un poder de sacrificio muy grande a la hora de iniciar la presión. Es el típico delantero que nunca da una pelota por pérdida. En lo técnico ha crecido mucho y creo que va a seguir perfeccionándose”, añade.

“El préstamo es sin cargo y se fijó una opción de compra. Es una apuesta que hace Instituto”, destaca José Scozzari, el representante del jugador, a quien acompañó en el inicio de su experiencia en el Viejo Continente.

Destino exótico

MSK Zilina tiene 117 años de existencia, está identificado con los colores amarillo y verde, y acumula 12 vueltas olímpicas y siete participaciones en la Liga de Campeones de la Uefa desde ‘El divorcio de terciopelo’, la disolución de Chescoslovaquia, que se concretó el 1 de enero de 1993.

“Es un club que tiene una buena academia y que es muy vendedor en Europa. De allí han surgido muchos de los futbolistas juveniles que, en los últimos años, se han ido sumando al seleccionado de Eslovaquia, que está clasificado para jugar el repechaje del Mundial 2026”, detalla Scozzari.

“Nehuén es el típico delantero que nunca da una pelota por pérdida. Es un futbolista joven, que aún tiene mucho potencial para desarrollar” (Bruno Martelotto, DT de la reserva de Instituto).

Aunque se trata de un destino poco frecuente para futbolistas argentinos, varios embajadores de nuestro país han transitado por las canchas de Eslovaquia en los últimos años, como el mencionado Depetris, que lo hizo con idas y vueltas entre 2007 y 2025. Otro es Vernon de Marco, defensor nacido en Córdoba, formado en España y actualmente en Panserraikos de Grecia, quien jugó en los clubes Zemplin Michalovce y Slovan Bratislava, y representó al seleccionado eslovaco en la Eurocopa 2024.

“Es una liga que tiene muchos jugadores africanos y que está empezando a fijar la mirada hacia Sudamérica. Se trata de un muy buen destino futbolístico y una vitrina muy importante para quien la sepa aprovechar”, puntualiza el representante del juvenil Mendoza. “Nehuén está muy feliz, tratando de adaptarse al frío y al idioma. Por suerte, junto a él llegó un futbolista español (el atacante Dani Homet, ex Reus FCR), así que enseguida pegaron onda y se han hecho inseparables”, concluye Scozzari.

Memoria del Holocausto

Siete años atrás, mientras impartía cursos de posgrado en Bratislava, el estadounidense Kevin Simpson, profesor de sicología social y autor del libro ‘Fútbol bajo la esvástica’, investigó los vínculos entre el MSK Zilina y el Holocausto, y sacó a luz una historia hasta el momento desconocida.

De aquellos lazos da cuenta actualmente el sitio web del club eslovaco: ‘La parte más antigua de nuestro estadio es la tribuna oeste, cuyos cimientos se levantaron durante la guerra, entre 1940 y 1943. Una parte importante de la construcción de la tribuna, junto con la pista de atletismo y el muro de contención, fue realizada por más de 250 prisioneros judíos que fueron obligados a trabajar bajo supervisión en un campo de trabajo en Zilina”.

“Eslovaquia fue un país satélite del nazismo, esto quiere decir que su gobierno colaboró con el régimen, sobre todo con los recursos para deportar judíos a los campos de exterminio” (Leonardo Albajari, periodista y docente, autor del proyecto educativo 'No fue un juego').

Simpson acompañó al propietario y presidente del MSK Zilina, Josef Antošík, cuando el 15 de mayo de 2019 la institución descubrió una plaqueta conmemorativa en aquella primera construcción, que se mantiene intacta pese a los sucesivos trabajos de ampliación y modernización del escenario. “El club de fútbol MSK Zilina honra la memoria de los más de 250 trabajadores forzados judíos privados de sus derechos civiles y humanos en base a la ley racial, quienes entre 1941 y 1943 construyeron los cimientos de la tribuna occidental de este estadio. Unámonos contra el antisemitismo y el racismo en el fútbol”, señala el texto del memorial.

“Eslovaquia fue un país satélite del nazismo, esto quiere decir que su gobierno colaboró con el régimen, sobre todo con los recursos para deportar judíos a los campos de exterminio”, explica el periodista Leonardo Albajari, quien incluyó la historia del MSK Zilina y su estadio en ‘No fue un juego’, un proyecto educativo que, a través de la historia del deporte, busca generar conciencia sobre el racismo y los discursos de odio.

“Los judíos eslovacos fueron los primeros en ser conducidos a Auschwitz Birkenau. El campo de trabajos forzados de Novaky, cercano a Zilina, fue uno de los que aportó más prisioneros. Se calculan unos 70 mil asesinados, de un total aproximado de 90 mil prisioneros, en Eslovaquia”, añade el productor audiovisual y docente universitario, cuyo trabajo fue presentado en Córdoba en tres oportunidades, bajo el formato de muestra itinerante.