Los gremios estatales profundizaron la pulseada con el gobierno de Martín Llaryora por la reforma previsional y sumaron presión sobre el presidente Javier Milei para que Nación salde la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En una avanzada de verano, los sindicatos trasladaron el reclamo a Jesús María y prometen llevar la protesta a los festivales de Cosquín y Villa María. La oposición acusó al PJ de aplicar un “ajuste encubierto” sobre trabajadores activos y jubilados.

En ese marco, las organizaciones gremiales reiteraron su rechazo a la denominada “Ley de Equidad Jubilatoria”, a la que califican como una “confiscación” de salarios y haberes previsionales, y exigieron su derogación. El reclamo apunta tanto al gobierno provincial —por el recorte previsional y el aumento de los aportes a la Caja y al Apross— como a la Casa Rosada, por los fondos adeudados de la Anses.

Los ánimos se exacerbaron luego de la denuncia penal presentada por Caminos de las Sierras, que los gremios interpretaron como un intento de disciplinamiento. En respuesta, los sindicatos aportantes a la Caja denunciaron “criminalización de la protesta” y reafirmaron que no cesarán en su plan de lucha hasta que el Ejecutivo provincial dé marcha atrás con la reforma.

La visita de Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María fue antecedida por una nueva protesta gremial que fue “sorpresiva, pacífica y sin corte de ruta”, dijeron. La manifestación estuvo encabezada por Rubén Daniele (Suoem), Federico Cortelletti (Judiciales) y Roberto Cristalli (Uepc), entre otros referentes, y volvió a poner en el centro de la escena el reclamo por la deuda previsional de Nación con Córdoba.

“Exigimos al Presidente que envíe los fondos que le corresponden a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, porque eso ayudaría a mitigar el impacto de esta reforma jubilatoria”, sostuvo Cristalli. Al mismo tiempo, reclamó a Llaryora que “derogue la Ley de Equidad Jubilatoria, que perjudica tanto a los trabajadores activos como a los jubilados”.

Muchas horas después, por fuera del protocolo, Milei se dio “un baño de pueblo” junto al Chaqueño Palavecino. Desde el escenario se exhibió una escena política de cercanía con los cordobeses que lo ayudaron a ser Presidente. Así se los agradeció el libertario entonando “Amor Salvaje".

Por su parte, en el marco de su plan de lucha, los 24 gremios avanzarán con la presentación de un amparo colectivo ni bien finalice la feria judicial. Además, los equipos jurídicos sindicales evalúan las mejores figuras jurídicas que encuadren en el reclamo a la Nación que formalizarán ante la Corte Suprema de Justicia.

“Vamos a reclamar lo que nos pertenece como aportantes. La deuda es con nosotros y el Gobierno de Córdoba también es responsable del desfinanciamiento de la Caja”, afirmaron desde el arco gremial, al tiempo que aclararon que la presión sobre la Nación no implica una “alianza circunstancial” con la gestión provincial.

Embate opositor

El conflicto reactivó con fuerza el frente opositor. Desde distintos bloques lanzaron su embate contra el discurso oficial de la “equidad” y denunciaron que la reforma consolida un ajuste sobre jubilados y trabajadores. “No es equidad, es un ajuste encubierto”, fue la consigna que unificó las críticas contra el PJ cordobés.

La legisladora Alejandra Ferrero (UCR) señaló que la reforma confirma “una confiscación tremenda del poder adquisitivo de los trabajadores”, que “se observa en los recibos de sueldos con recortes muy significativos”.

“Llaryora volvió a demostrar que la variable de ajuste son los jubilados y los trabajadores, mientras el Gobierno no reduce ningún gasto propio. Es vergonzoso”, afirmó, y respaldó la decisión de los gremios de sostener el reclamo. “Me alegra que no se resignen y luchen por esta ley, que lo que menos trajo es equidad”, concluyó.

Desde el Frente Cívico, Nancy Almada cuestionó el ajuste previsional mientras el Ejecutivo mantiene “una estructura ministerial elefantiásica y un gasto publicitario obsceno”. “En 27 años, el mismo signo político sancionó cinco leyes que castigaron sistemáticamente a trabajadores, docentes, médicos, jubilados y policías”, disparó la juecista.

“Desfinanciaron la previsión social con miles de contratos precarizados mientras garantizaban jubilaciones de privilegio para sus propios funcionarios. No busquen culpables afuera: son los únicos responsables de las leyes que vaciaron la Caja”, aseveró la opositora.

En su dura crítica, el vecinalista Gerardo Grosso expresó que la emergencia previsional “no tiene otro fundamento que el fracaso del propio Gobierno”. “La Caja de Jubilaciones está en terapia intensiva y le hacen cirugía estética. No se fundió sola: la fundieron con malas decisiones, parches sucesivos y precarización laboral”, declaró.

También cuestionó al Ejecutivo por no explicar cuántos empleados estatales no aportan a la Caja y reclamó previsibilidad y seguridad jurídica. “Los gremios hoy están cuidando los intereses de sus representados; y el malestar social es consecuencia del autoritarismo del gobierno y la mala praxis legislativa que asfixia a los cordobeses”, cerró.

Mirada oficialista

La defensa del PJ se mantiene sin cambios. En el oficialismo insisten con los argumentos expuestos al momento de la sanción de la ley y reiteran que el criterio es que “quienes más ganan, más aportan”, bajo un esquema redistributivo con ajustes de alícuotas del 2% al 8% y la eliminación del “Aporte Solidario” para quienes menos cobran.

Asimismo, se destacó la implementación del adicional mensual no remunerativo para compensar la deducción del aporte personal. “La aprobación de la ley representa un paso fundamental: atiende la demanda popular de un haber justo y garantiza la viabilidad futura del sistema”, se remarcó desde el bloque PJ.

Con encuesta en mano, el Gobierno provincial asegura que existe un alto nivel de conformidad entre los jubilados que perciben la mínima. Según un sondeo difundido por el Panal, el 80% de quienes cobran el haber mínimo y el bono extraordinario aprobó la medida tras el pago de diciembre.

Mientras el Ejecutivo se muestra confiado en esos números, los gremios mantienen la ofensiva en pleno receso de verano, con protestas sorpresivas en puntos de alta visibilidad pública —como el peaje de Carlos Paz y los accesos a Colonia Caroya y Jesús María— y con el respaldo explícito de una oposición que redobla la embestida contra el gobierno de Llaryora en un año preelectoral.