Una llamada desde la cárcel y una deuda pendiente: la pista que llevó a los acusados por el crimen de “El Francés”

Una comunicación desde la cárcel fue el punto de quiebre. Brian Alberto Viarnes, preso por entraderas en una causa de la Justicia de San Isidro, aportó el dato clave que permitió reencauzar la investigación por el brutal asesinato de su padre, Juan Francisco Viarnes, conocido como “El Francés”. El nombre señalado fue el de Víctor Gómez, quien terminó detenido en Corrientes cuando intentaba viajar a Paraguay con dinero en efectivo y alhajas.

La investigación está a cargo del fiscal Darío Provisionato, que en las últimas horas avanzó con tres detenciones. Además de Víctor Gómez, fue arrestado su hermano Marcelo Gómez, alias “El Pastor”, y una tercera sospechosa, Daniela Ayelén Marín.

El crimen y los primeros avances

“El Francés” —ex agente encubierto cuyo testimonio años atrás impactó en la vieja estructura antidrogas de la Policía cordobesa— fue hallado muerto con seis disparos en un descampado de Florencio Varela. La autopsia determinó que un impacto en la aorta resultó fatal y ubicó la data de muerte en una ventana compatible con los movimientos detectados por cámaras de seguridad.

Las filmaciones incorporadas al expediente mostraron el Chevrolet Onix de la víctima en cercanías de una quinta vinculada a Marcelo Gómez el viernes 9, fecha que coincide con el abanico temporal establecido por los forenses, según destacó Infobae.

La pista del hijo y la teoría de la deuda

Según fuentes judiciales, el señalamiento surgió de una llamada de WhatsApp gestionada por un intermediario. Allí, Viarnes hijo habló de “Víctor, un pesado” con el que su padre “andaba hace tiempo” y al que “le debía plata”. Esa referencia activó cruces de información y operativos que derivaron en la captura del sospechoso en Corrientes. A la hipótesis de la deuda se sumó el testimonio de la propietaria de la casa que ocupaba la víctima en Berazategui, quien marcó a posibles responsables y respaldó la línea investigativa ante la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos.

Marcelo Gómez, “El Pastor”, quedó detenido en Florencio Varela; su hermano Víctor fue interceptado en un micro rumbo a Paraguay con dos millones de pesos y joyas. Ambos aparecen vinculados a la piratería del asfalto, según investigadores. La tercera detenida, Daniela Marín (24), habría alquilado la vivienda de Viarnes y, de acuerdo con la causa, retiró muebles tras el crimen con conocimiento del hecho. Las pesquisas sospechan que su participación podría ser mayor a la inicialmente atribuida.

Los allanamientos continuaron hasta el fin de semana, incluso en un predio asociado a “El Pastor” y en una iglesia vinculada a su entorno. Las indagatorias están previstas para la semana próxima.

Viarnes había tejido una vida errante con domicilios en Córdoba, Paraguay y Chubut, utilizando credenciales falsas y presentándose bajo identidades diversas. En Córdoba, fuentes judiciales sospechaban que sus viejos contactos podían haber sellado su destino. Para la fiscalía, sin embargo, los vínculos recientes y una deuda impaga explican el desenlace.